Đô thị sinh thái lớn nhất Nghệ An lần đầu ra mắt phân khu trung tầng

Eco Central Park giới thiệu phân khu Swanlake Residences với 108 căn hộ trong 5 tòa tháp 8 tầng, tầm nhìn ra hồ Thiên Nga và sông Lam, hưởng hệ tiện ích của đô thị gần 200 ha.

Công trình cao 39 m có 5 trục thang máy độc lập tạo thành 5 tòa nhà, kết nối bằng khối đế tiện ích và tầng hầm chung, xây dựng trên diện tích đất 4.000 m2. Cấu trúc này giúp công trình bề thế theo chiều ngang, trải dài mặt hồ trung tâm, song song với dòng sông Lam nhưng vẫn giữ sự hài hòa với cảnh quan công viên trung tâm.

Phân khu trung tầng với 108 căn hộ. Ảnh: Ecopark

Các căn hộ tại Swanlake Residences có hai hướng nhìn chính. Mặt trước hướng hồ Thiên Nga rộng 4 ha và mặt sau nhìn ra sông Lam. Ở những vị trí đẹp nhất phân khu, chủ đầu tư thiết kế dòng căn hộ duplex, sky villa, penthouse.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, hồ Thiên Nga là điểm nhấn cảnh quan của toàn khu, cũng là nơi đầu tiên tại Nghệ An ghi nhận loài thiên nga sinh sản tự nhiên. Hồ này thời gian qua trở thành điểm đến của cư dân và du khách tham quan.

"Chúng tôi chọn vị trí vừa ôm trọn mặt hồ vừa trải dọc theo sông Lam để Swanlake Residences trở thành biểu tượng sống mới của người dân xứ Nghệ", ông Nguyễn Thành Quang, Phó giám đốc Kinh doanh Eco Central Park nói.

Phân khu có hai tầm nhìn hướng hồ và hướng sông. Ảnh: Ecopark

Nằm trong đại đô thị sinh thái gần 200 ha, phân khu trung tầng thừa hưởng hơn 18.000 m2 cây xanh và 21 ha mặt nước. Mảng xanh giúp điều hòa vi khí hậu, làm dịu bớt thời tiết khắc nghiệt của Nghệ An. Khu đô thị còn có trường liên cấp FPT Vinh (khai giảng từ năm học 2026-2027), quảng trường ánh sáng 35.000 m2, vườn thực nghiệm 15.000 m2, clubhouse, 20 sân thể thao và chuỗi công viên ven hồ.

Toàn bộ khu vực công viên tiếp giáp với khu trung tầng Swanlake sẽ được chủ đầu tư nâng cấp cảnh quan để gia tăng trải nghiệm tiện ích trực tiếp dành cho cư dân.

Riêng Swanlake Residences được trang bị hệ tiện ích riêng gồm hồ bơi điện phân muối trong nhà gần 280 m2, phòng gym, yoga, khu vui chơi trẻ em, cùng các phòng chức năng đa thế hệ như golf, game, thư giãn và đọc sách.

Tỷ lệ thang máy tại dự án đạt mức trung bình 1 thang cho mỗi 20 căn hộ, thấp hơn so với tiêu chuẩn căn hộ cao cấp (60-70 căn mỗi thang).

Về vị trí, phân khu nằm gần khu trung tâm thương mại The Plaza - nơi tập trung các tiện ích giải trí, ẩm thực và mua sắm của Eco Central Park. Từ Swanlake, cư dân dễ dàng kết nối đến các tuyến đường Chu Huy Mân, đại lộ Hùng Vương và trục Vịnh Đảo, thuận tiện di chuyển đến trung tâm TP Vinh (cũ) và các vùng lân cận.

Trước Swanlake Residences, Ecopark từng thành công với dòng căn hộ trung tầng Thủy Tiên tại Ecopark Hưng Yên, được định vị là "bất động sản tình thân" cho các gia đình đa thế hệ. Mô hình này tiếp tục được phát triển tại Nghệ An nhằm đáp ứng nhu cầu sống gắn kết trong không gian gần gũi thiên nhiên.

"Các bất động sản này góp phần gắn kết gia đình đa thế hệ hay một dòng tộc, nhóm gia đình muốn sống gần nhau, cùng tận hưởng cuộc sống bên nhau mỗi ngày", ông Nguyễn Thành Quang nói thêm.

Phối cảnh khối đế phân khu. Ảnh: Ecopark

Chuyên gia nhận định khi quỹ đất tại các đô thị ngày càng hạn hẹp, tận hưởng không gian khoáng đạt trở nên xa xỉ với các cư dân tại nhà mặt đất. Do đó, loại hình căn hộ chung cư lên ngôi, đặc biệt là các dự án sở hữu không gian rộng mở, tiện ích cao cấp.

Dòng căn hộ trung tầng mang nhiều lợi thế hơn khi đáp ứng nhu cầu của người thích ở cao độ trung bình, song vẫn có tầm nhìn khoáng đạt và sự riêng tư. "Tại Nghệ An, loại hình căn hộ trung tầng hứa hẹn tạo sức hấp dẫn trên thị trường những tháng cuối năm", vị này nói.

Hoài Phương