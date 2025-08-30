Đô thị sinh thái bên sông kết hợp văn hóa, giải trí rộng hơn 267 ha

Vị trí kết nối, tiện ích tiêu chuẩn quốc tế, bàn giao hoàn thiện cùng không gian sinh thái ven sông và tầm nhìn trở thành trung tâm văn hóa giải trí mới, T&T City Millennia hướng tới nhu cầu an cư, kết hợp đầu tư.

Vị trí kết nối liên vùng

T&T City Millennia tọa lạc tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh - khu vực được xem là cửa ngõ kết nối TP HCM với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Từ đây, cư dân di chuyển nhanh đến các khu vực như quận 1, quận 7, Bình Chánh, Nhà Bè (cũ)... trong 10-30 phút, cũng như tiếp cận khu công nghiệp Long Hậu, nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo hay cảng Hiệp Phước.

Dự án còn hưởng lợi từ loạt công trình hạ tầng như cao tốc Bến Lức - Long Thành, vành đai 3 TP HCM, quốc lộ 50B... Khi hoàn thiện, các tuyến này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời mở ra những hướng kết nối chiến lược giữa TP HCM và Đông - Tây Nam Bộ, tạo đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản toàn khu vực.

Nằm gần kề đại đô thị TP HCM, T&T City Millennia sở hữu thế đất "cận thị, cận giang, cận lộ". Dự án cũng nằm sát cạnh dòng Rạch Dơi - ranh giới tự nhiên giữa Long An cũ và TP HCM, mở ra cơ hội kết nối khi những cây cầu bắc qua Rạch Dơi được quy hoạch và triển khai trong tương lai.

Phối cảnh dự án T&T City Millennia. Ảnh: T&T Group

Tiện ích sống theo tiêu quốc tế

Hệ tiện ích đa dạng và đồng bộ cũng là điểm cộng của T&T City Millennia. Dự án đã hoàn thiện và vận hành các hạng mục như quảng trường trung tâm, bể bơi, công viên ven sông, phố đi bộ Millennia Journey, dòng sông Ánh sáng.

Tương lai, chủ đầu tư sẽ tiếp tục bổ sung trường học quốc tế, trung tâm thương mại, bến du thuyền, nhà hàng - café nổi... nhằm đa dạng trải nghiệm sống theo chuẩn nghỉ dưỡng tại gia, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân.

Hướng đến mô hình thành phố văn hóa - giải trí

Không chỉ là đô thị để ở, T&T City Millennia còn được định vị thành "thành phố của lễ hội và văn hóa". Tháng 8 vừa qua, đại nhạc hội Khơi mạch nguồn di sản - Vững bước kỷ nguyên mới thu hút hơn 50.000 người tham dự trực tiếp và hàng triệu lượt theo dõi trực tuyến với điểm nhấn là màn pháo hoa kết hợp trình diễn của 1.000 drone.

Ngay tại sự kiện, tuyến phố đi bộ Millennia Journey và Dòng sông Ánh sáng cũng xác lập kỷ lục quốc gia. Chủ đầu tư cho biết, mỗi cuối tuần, phố đi bộ đón trung bình 15.000-20.000 lượt khách, trở thành điểm hẹn mua sắm, ẩm thực, nghệ thuật đường phố, góp phần đưa T&T City Millennia thành trung tâm văn hóa - giải trí mới ở cửa ngõ phía Nam TP HCM.

Dự án hội tụ 2 công trình kỷ lục quốc gia. Ảnh: T&T Group

Đô thị sinh thái bên sông

Tập đoàn T&T Group cho biết, T&T City Millennia dành tới 45 ha (gần 20% diện tích) cho mảng xanh và mặt nước. Hệ thống công viên lớn nhỏ, tuyến phố đi bộ và hơn 7 km bờ sông, rạch tự nhiên tạo nên "vành đai xanh" bao quanh, mang đến không gian sống trong lành.

Chủ đầu tư còn dẫn nối nhánh sông tự nhiên len lỏi vào nội khu, tạo nên Dòng sông Ánh sáng dài hơn 2 km - công trình cảnh quan vừa mang tính biểu tượng vừa tăng giá trị thẩm mỹ của toàn dự án.

Chủ đầu tư dẫn nối nhánh sông tự nhiên vào dự án để tạo điểm nhấn cảnh quan. Ảnh: T&T Group

Sản phẩm bàn giao hoàn thiện

T&T City Millennia cung cấp sản phẩm đã hoàn thiện, thiết kế hiện đại, tối ưu công năng. Khách hàng có thể dọn vào ở ngay hoặc khai thác cho thuê, mang lại thanh khoản và giá trị thực ngay từ khi bàn giao. Dự án do T&T Group đầu tư, hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu thế giới như Anabuki Nhật Bản (quản lý vận hành dự án); Belt Collins Mỹ (thiết kế cảnh quan)... định hướng theo tiêu chuẩn quốc tế.

T&T City Millennia đã hoàn thành giai đoạn 1. Ảnh: T&T Group

T&T City Millennia được kỳ vọng góp phần làm thay đổi diện mạo tại Cần Giuộc cũng như khu cửa ngõ phía Nam TP HCM, đồng thời là điểm đến của cư dân tinh hoa và những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Song Anh