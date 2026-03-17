Đô thị liền kề hạ tầng trọng điểm hút nhà đầu tư

Sự phát triển của các tuyến giao cùng quy hoạch metro làm tăng khả năng kết nối đô thị, qua đó hút sự quan tâm của nhà đầu tư đến các dự án liền kề hạ tầng.

Các chuyên gia đánh giá, việc nâng cấp hạ tầng giao thông đang trở thành yếu tố có thể tác động đến giá trị bất động sản tại nhiều khu vực đô thị. Tại cửa ngõ Đông Bắc TP HCM, dự án mở rộng quốc lộ 13 lên 10-14 làn xe cùng đề xuất xây dựng hai hầm chui tại các nút giao Bình Triệu và Bình Phước được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng lưu thông, giảm áp lực giao thông trong khu vực. Trong bối cảnh đó, các dự án nằm dọc trục quốc lộ 13 và gần tuyến Metro số 2 theo quy hoạch đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, nhờ lợi thế kết nối cùng tiềm năng phát triển đô thị.

Dự án dọc quốc lộ 13. Ảnh phối cảnh: Bcons

Một số nghiên cứu gần đây cũng cho thấy khả năng tiếp cận giao thông công cộng có thể tác động trực tiếp đến giá trị bất động sản đô thị. Cụ thể theo nghiên cứu "Vai trò của giao thông công cộng trong việc định hình giá trị bất động sản đô thị: Nghiên cứu trường hợp TP Thủ Đức" (2025), cho thấy các khu vực có kết nối giao thông thuận tiện thường ghi nhận mức giá bất động sản cao hơn, đồng thời tốc độ đô thị hóa cũng diễn ra nhanh hơn so với những khu vực ít tiếp cận hạ tầng.

Tương tự, nghiên cứu "Phân tích tổng hợp mức tăng giá trị đất từ các dự án phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD)" (2025), chỉ ra rằng những khu vực phát triển gắn với giao thông công cộng thường ghi nhận mức gia tăng giá trị đất đáng kể. Nguyên nhân đến từ khả năng tiếp cận thuận lợi và sự gia tăng mật độ dân cư tại các khu vực này. Những kết quả nghiên cứu này phần nào lý giải vì sao nhiều nhà đầu tư lựa chọn chiến lược "đón đầu hạ tầng", đặc biệt tại những khu vực đang được đầu tư mạnh về giao thông.

Trong bối cảnh đó, quốc lộ 13 được xem là một trong những trục giao thông quan trọng kết nối TP HCM với Bình Dương và các tỉnh Đông Nam Bộ. Theo báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nâng cấp quốc lộ 13 do Sở Xây dựng TP HCM trình UBND TP HCM thẩm định, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương dài gần 6 km dự kiến được mở rộng lên 60 m, với quy mô khai thác từ 10 đến 14 làn xe.

Phối cảnh dự án Bcons NewSky. Ảnh: Bcons

Dự án cũng đề xuất xây dựng hai hầm chui tại các nút giao Bình Lợi và Bình Phước nhằm tách dòng phương tiện và tăng khả năng lưu thông trên tuyến. Khi hoàn thành, tuyến hạ tầng này được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ Đông Bắc TP HCM và hỗ trợ quá trình đô thị hóa khu vực.

Trong bức tranh kết nối đó, dự án Bcons NewSky nằm trên mặt tiền quốc lộ 13, khu vực đã hình thành cộng đồng dân cư ổn định cùng hệ thống tiện ích đô thị tương đối hoàn chỉnh. Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận nhiều tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày như trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương, Lotte Mart Bình Dương, Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, cũng như hệ thống trường học gồm Mầm non Phương Mai, Tiểu học Lái Thiêu, THCS Nguyễn Văn Tiết và THPT Nguyễn Trãi.

Ngoài ra, khu vực xung quanh còn có chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi và nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần hình thành môi trường sống thuận tiện cho cư dân. Nhờ vị trí nằm trên trục quốc lộ 13, cư dân từ dự án có thể thuận lợi di chuyển về TP Thủ Đức (cũ), kết nối với quốc lộ 1A và các tuyến giao thông liên vùng như vành đai 3. Điều này giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến khu vực trung tâm hoặc các khu công nghiệp trong vùng.

Theo quy hoạch hạ tầng giao thông đô thị, dự án cũng nằm gần nhà ga Metro số 2, với khoảng cách khoảng 100 m. Vị trí này tạo điều kiện thuận lợi để cư dân tiếp cận hệ thống giao thông công cộng trong tương lai.

Hoàng Đan