Đô thị hành chính - thương mại Agora City mở bán đợt một

Dự án Agora City quy mô giai đoạn một 50 ha cùng hệ sinh thái 48 tiện ích, mở bán đợt một với hỗ trợ tài chính từ MB Bank, ngày 4/3.

Đại diện chủ đầu tư Thủ Thừa Invest đã hợp tác với ngân hàng MB Bank để mang đến giải pháp tài chính. Trong giai đoạn đầu mở bán, khách hàng có thể được hỗ trợ tài chính lên đến 65% giá trị sản phẩm trong thời gian 35 năm cùng nhiều chính sách bán hàng khác.

Chủ đầu tư ký kết hợp tác với MB Bank. Ảnh: Thủ Thừa Invest

Dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý và có sổ hồng cho từng sản phẩm, đảm bảo an toàn cho khách hàng khi quyết định an cư và đầu tư tại đây. Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án lớn trên cả nước, Thủ Thừa Invest theo đuổi triết lý "nói thật - làm thật", đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng cao cho mỗi dự án phát triển.

Sự kiện đánh dấu màn ra mắt của đô thị được định vị kiểu mẫu, trở thành biểu tượng và chuẩn mực sống hiện đại tại Thủ Thừa. Theo đơn vị, với vị trí đắc địa, "ôm trong lòng" trung tâm hành chính rộng 5 ha, Agora City góp phần đưa Thủ Thừa trở thành điểm đến sáng giá trên bản đồ bất động sản ven TP HCM.

Đội ngũ nhân viên kinh doanh tại lễ ra quân. Ảnh: Thủ Thừa Invest

Agora City có quy mô 127 ha với ba mặt giáp sông cùng hai dòng kênh sinh thái tự nhiên dài 2 km nội khu. Dự án tọa lạc mặt tiền Đại lộ 818 (lộ giới 40 m), dễ dàng kết nối giao thông liên vùng TP HCM - Long An - Tây Nam Bộ qua cao tốc TP HCM - Trung Lương, quốc lộ N2, Vành đai 3 và 4. Từ Agora City, cư dân mất khoảng 5-10 phút di chuyển đến chợ, bệnh viện đa khoa, trường học, Aeon Mall Tân An, 15 phút đến cảng Bourbon Bến Lức, 20 phút đến bệnh viện đa khoa Tân An và 30 phút đến ranh giới TP HCM.

Bên trong Agora City là trung tâm hành chính rộng 5 ha. Đây là lợi thế để dự án trở thành đô thị tâm điểm của Thủ Thừa khi người dân và doanh nghiệp tập trung về đây thực hiện các thủ tục hành chính.

Một góc khu đô thị Agora City. Ảnh: Thủ Thừa Invest

Dự án được quy hoạch thành ba phân khu chính với diện tích sản phẩm đa dạng 108-130 m2. Mặt tiền rộng 6 m thuận lợi an cư và kinh doanh, có thể đảm bảo không gian sống thoải mái cho gia đình ba thế hệ.

Chủ đầu tư Thủ Thừa Invest dành hơn 200.000 m2 diện tích để phát triển hạ tầng và cảnh quan. Dự án có 48 tiện ích như: cổng chào mùa vàng Agora, vườn tượng châu Âu, quảng trường ánh sáng Agora Lotus có tháp hoa sen cao 30 m, lâu đài rượu vang Larose Castle, công viên chủ đề Happiness Park rộng 5.000 m2, cụm tiện ích công viên ven sông Sun River rộng 1 ha...

Phối cảnh Agora City với các dãy phố hướng sông. Ảnh: Thủ Thừa Invest

Agora City còn có trung tâm thương mại Agora Mall quy mô 5.800 m2 và quảng trường trung tâm rộng 1 ha - nơi tổ chức những lễ hội văn hóa, giải trí, kinh tế. Cuối năm 2024, Thủ Thừa Invest khởi công nhà hàng cà phê ven sông Golden Lotus và dự kiến đi vào hoạt động từ quý II/2025. Trước đó, cầu Lucky Dragon 1 cũng hoàn thành 90% tiến độ xây dựng. Đây là những bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển các tiện ích cao cấp mang đến không gian sống tiện nghi cho cộng đồng cư dân.

Hoài Phương