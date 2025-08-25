Đỗ Thị Hải Yến diện áo dài dạo phố Hà Nội

Diễn viên hội ngộ Bùi Thạc Chuyên (trái) - đạo diễn phim Chơi vơi cô từng đóng - và nhà quay phim Lý Thái Dũng. Trong phim, Hải Yến vào vai Duyên - hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi, gặp bấp bênh trong hôn nhân.



Đỗ Thị Hải Yến, 43 tuổi, từng vượt qua hơn 2.000 ứng viên để trở thành nữ chính Người Mỹ trầm lặng (2001) của đạo diễn Phillip Noyce, đóng cùng hai tài tử Michael Caine và Brendan Fraser. Nghệ sĩ còn tham gia nhiều phim được đánh giá cao về chất lượng, dự nhiều liên hoan phim quốc tế như Chuyện của Pao (2005), Chơi vơi (2008), Cánh đồng bất tận (2010).

Nhiều năm nay, diễn viên ít đóng phim nhưng tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ điện ảnh. Năm 2023, cô thông báo tái xuất với vai chính phim Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê. Cô kết hôn doanh nhân Calvin Tài Lâm năm 2012, có ba con.