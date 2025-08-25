Đỗ Thị Hải Yến diện áo dài dạo phố Hà Nội

Cô thực hiện bộ ảnh cuối tuần qua, nhân chuyến từ TP HCM ra Hà Nội làm việc. "Hà Nội là nơi gắn với tuổi trẻ của tôi. Nơi đây đánh dấu những ngày đầu tiên tôi bước chân vào điện ảnh, sống hết mình với nghệ thuật", diễn viên nói.
Cô ghé thăm một trong những cửa hiệu nhang lâu đời nhất ở thủ đô, sau đó viếng thăm bức phù điêu Hà Nội - Mùa Đông 1946 tại chợ Đồng Xuân.
Hải Yến nói xúc động khi cảm nhận không khí thiêng liêng, hào hùng ở những con phố rực đỏ Quốc kỳ.
Diễn viên cho biết từng góc phố đều khiến cô nhớ lại một thời thanh xuân.
Người đẹp từng dành bảy năm theo học Trường Múa Việt Nam, tốt nghiệp khi mới 17 tuổi, sau đó lấn sân diễn xuất qua Mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng.
Cô được nhiều khán giả lớn tuổi nhận ra, cùng chụp ảnh lưu niệm trước Nhà hát Lớn Hà Nội.
Diễn viên hội ngộ Bùi Thạc Chuyên (trái) - đạo diễn phim Chơi vơi cô từng đóng - và nhà quay phim Lý Thái Dũng. Trong phim, Hải Yến vào vai Duyên - hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi, gặp bấp bênh trong hôn nhân.
Đỗ Thị Hải Yến, 43 tuổi, từng vượt qua hơn 2.000 ứng viên để trở thành nữ chính Người Mỹ trầm lặng (2001) của đạo diễn Phillip Noyce, đóng cùng hai tài tử Michael Caine và Brendan Fraser. Nghệ sĩ còn tham gia nhiều phim được đánh giá cao về chất lượng, dự nhiều liên hoan phim quốc tế như Chuyện của Pao (2005), Chơi vơi (2008), Cánh đồng bất tận (2010).
Nhiều năm nay, diễn viên ít đóng phim nhưng tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ điện ảnh. Năm 2023, cô thông báo tái xuất với vai chính phim Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê. Cô kết hôn doanh nhân Calvin Tài Lâm năm 2012, có ba con.
Trích đoạn Đỗ Thị Hải Yến (áo dài trắng) đóng trong Người Mỹ trầm lặng. Video: YouTube Miramax
Mai Nhật
Ảnh: Kim Bánh Trôi Nước