Đỗ Thị Hà đi thi Miss World

TP HCMHoa hậu Đỗ Thị Hà khóc khi nghe bố mẹ dặn dò trước lúc cô sang Puerto Rico thi Miss World 2021, rạng sáng 20/11.

Bố người đẹp cho biết con gái lần đầu xuất ngoại nên ông lo lắng khi con chỉ có một mình. Một tháng trước, khi cô vào TP HCM luyện tập các kỹ năng, bố mẹ muốn vào theo chăm sóc nhưng cô không muốn gia đình bận tâm vì mình.

Hoa hậu diện bộ váy đỏ, đồng điệu với màu khẩu trang và vali. Cô mang 10 kiện hành lý nặng khoảng 200 kg gồm trang phục dự thi, thức ăn nhẹ và nhạc cụ dân tộc - đàn T'rưng. Cô sẽ quá cảnh tại Narita (Nhật Bản) và Boston (Mỹ) trước khi đáp Puerto Rico. Dự kiến hành trình bay dài gần 30 giờ.

Đỗ Thị Hà trong vòng tay bố mẹ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Sen Vàng

Người đẹp nói: "20/11 năm trước, một cô gái 19 tuổi đăng quang Hoa Hậu Việt Nam. Đúng ngày này năm sau, cô ấy chinh chiến tại Miss World. Tôi xúc động vì những người thân và ê-kíp đã thức suốt đêm qua để soạn hành lý cùng mình".

Trước đó, vì bay đi Huế dự sự kiện nên hội chị em hoa hậu của Đỗ Hà như Tiểu Vy, Phương Anh, Ngọc Thảo, Kiều Loan... cùng tổ chức bữa tiệc nhỏ để tạm biệt cô, tối 18/11.

Đỗ Thị Hà cho biết chuẩn bị hành trang kỹ càng. Trang phục dự thi "Top Model" của cô mang tên Vẻ đẹp của dòng sông do nhà thiết kế Đỗ Long thực hiện. Đỗ Long cũng chuẩn bị hai bộ trang phục dạ hội lấy cảm hứng từ dải ngân hà và ruộng bậc thang cho cô trong đêm thi chung kết. Cô chuẩn bị điệu múa dân tộc cho phần thi Dances of the world và đánh đàn T'rưng trong phần thi tài năng.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đang là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Người đẹp cao 1,75 m với đôi chân dài 1,1 m. Trong bảng xếp hạng tháng 1, cô được chuyên trang sắc đẹp Missosology xếp vào Top 10. Ảnh: Sen Vàng

Sau một năm hoãn vì dịch bệnh, Miss World 2021 trở lại tại San Juan, Puerto Rico đúng dịp kỷ niệm lần thứ 70 của cuộc thi. Đương kim Miss World 2019 là Toni-Ann Singh. Đêm chung kết diễn ra vào ngày 16/12.

Đỗ Thị Hà nói về quá trình chuẩn bị cho Miss World Đỗ Thị Hà nói về quá trình chuẩn bị cho Miss World. Video: VnExpress

Vân An