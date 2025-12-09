Đô thị CaraWorld mở rộng không gian du lịch - lưu trú

CaraWorld Cam Ranh được quy hoạch thành đô thị biển quy mô lớn, tích hợp lưu trú, thương mại và giải trí, góp phần mở rộng không gian du lịch.

Đại diện chủ đầu tư nhận định, từ vùng ven biển còn giữ nhiều nét hoang sơ, Cam Ranh đang từng bước chuyển mình để trở thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng mới của Việt Nam. Trong quá trình phát triển đó, CaraWorld Cam Ranh nổi lên như đô thị biển quy mô lớn được đầu tư bài bản, đánh dấu sự thay đổi tại khu vực Bãi Dài.

Dự án được quy hoạch trên quỹ đất 794,45 ha, do Công ty TNHH KN Cam Ranh - thành viên KN Investment Group phát triển. Nhờ vị trí nằm trên trục Nguyễn Tất Thành, liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng quốc tế Cam Ranh, CaraWorld Cam Ranh có lợi thế đáng kể về kết nối du lịch, thương mại và vận tải.

Phối cảnh dự án bến du thuyền quốc tế Cam Ranh do công ty TNHH KN Cam Ranh phát triển. Ảnh: KN

Với tầm nhìn quy hoạch dài hạn, đô thị được phát triển theo mô hình đô thị ven biển tích hợp, kết hợp các chức năng lưu trú, thương mại, giải trí, thể thao và văn hóa trong cùng không gian. Khác với những dự án đơn lẻ chỉ tập trung một số loại hình dịch vụ, dự án được thiết kế như hệ sinh thái đa lớp, nơi mọi trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng và giải trí đều hội tụ trong cùng một không gian.

Dạo bước trong đô thị, cư dân có thể tận hưởng nhịp sống năng động nơi các tuyến phố thương mại sầm uất, hoặc lùi về không gian riêng tư giữa những căn biệt thự hướng biển, sát bên sân golf. Cũng tại đây, những người yêu thể thao có thể chinh phục thử thách tại sân golf 27 hố tiêu chuẩn quốc tế KN Golf Links. Trong khi đó, du khách tìm thấy sự thư thái tại khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand Paradise Cam Ranh - một trong những điểm lưu trú đã hoạt động ổn định, có lượng khách ổn định suốt các mùa du lịch.

CaraWorld còn ghi dấu ấn bằng công viên biển CaraBeach rộng hơn 11 ha, có không gian mở phục vụ cộng đồng, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi dịp lễ hội. Trong tương lai gần, những tiện ích như bến du thuyền quốc tế, công viên nước và tổ hợp giải trí - casino, sẽ lần lượt được triển khai, từng bước hoàn thiện trung tâm nghỉ dưỡng, giải trí hiện đại bên bờ biển Bãi Dài.

Cùng với đó là chuỗi nhà hàng, siêu thị, quán cà phê phong cách châu Âu, khu thể thao ngoài trời và các công trình cảnh quan đặc trưng, mang đến không gian sống, nghỉ dưỡng trọn vẹn, tiện nghi nhưng không đánh mất bản sắc biển. Vị trí giữa hai đầu mối giao thông quốc tế là sân bay và cảng biển Cam Ranh, CaraWorld có lợi thế về khả năng đón khách quốc tế, khai thác dịch vụ du lịch cao cấp, phát triển logistics. Việc quy hoạch bến du thuyền có khả năng tiếp nhận tàu đến 225.000 GT là minh chứng cho tầm nhìn đón đầu làn sóng du lịch biển mới của châu Á.

Đồng thời, hạ tầng khu vực được đầu tư mạnh với các tuyến đường kết nối ven biển, nâng cấp sân bay, bến cảng là động lực giúp bất động sản tại Cam Ranh tăng trưởng ổn định và bền vững. Theo đại diện chủ đầu tư, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng - đô thị biển tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái định hình với sự xuất hiện của các siêu dự án quy mô lớn, được quy hoạch bài bản. Với những nền tảng này, dự án là lựa chọn để an cư, nghỉ dưỡng, là tài sản giá trị dài hạn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm gắn liền với tiềm năng khai thác thực tế.

Xu hướng này cũng thể hiện qua sự phát triển của Vinhomes Green City, dự án đô thị vệ tinh mở rộng không gian sống cho khu vực phía Tây TP HCM. Dự án được quy hoạch theo mô hình "thành phố trong lòng thành phố", giúp giải tỏa áp lực dân cư cho TP HCM, mở ra chuẩn sống mới tại vùng vệ tinh phía Tây.

Chuyên gia đánh giá, sự xuất hiện của các đại đô thị như CaraWorld Cam Ranh hay Vinhomes Green City cho thấy xu thế phát triển mới. Bất động sản vừa là nơi ở, vừa là trung tâm trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng và thương mại tích hợp, gắn liền với chiến lược mở rộng không gian đô thị quốc gia trong tương lai.

Hoàng Đan