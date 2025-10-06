Đô thị Cần Thơ hưởng lợi từ hạ tầng, dịch vụ đồng bộ

Cần Thơ có hệ thống hạ tầng xã hội hoàn chỉnh từ giáo dục, y tế đến thương mại, dịch vụ và du lịch, tạo nền tảng phát triển đô thị hiện đại.

Theo các chuyên gia, sự đồng bộ của hạ tầng xã hội đã đưa Cần Thơ trở thành trung tâm mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, mở ra cơ hội phát triển cho bất động sản, đặc biệt tại các dự án đô thị tích hợp. Trước khi mở rộng địa giới, Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất của khu vực, giữ vai trò trung tâm về tài chính, thương mại, giáo dục và y tế, hệ thống dịch vụ chất lượng cao.

Từ khi sáp nhập cùng Hậu Giang và Sóc Trăng, diện tích nâng lên 6.360 km2 với dân số hơn 4,2 triệu người. Bước ngoặt này giúp mở rộng quy mô dân số và nhu cầu an cư - dịch vụ, gia tăng tiềm lực phát triển đô thị.

Một góc TP Cần Thơ. Ảnh: Nam Long

Trong lĩnh vực giáo dục và y tế, Cần Thơ hiện có hơn 10 trường đại học, nổi bật là Đại học Cần Thơ và Đại học Y Dược Cần Thơ, nơi đào tạo hàng chục nghìn sinh viên mỗi năm. Hệ thống bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cũng phục vụ người dân địa phương và cả vùng Tây Nam Bộ. Lượng sinh viên, bệnh nhân, bác sĩ và chuyên gia đến học tập, làm việc đã tạo nhu cầu ở thực ổn định, góp phần thúc đẩy thị trường nhà ở.

Hoạt động thương mại và dịch vụ ghi nhận tăng trưởng với sự xuất hiện của các trung tâm thương mại lớn như: Vincom Xuân Khánh, Sense City và Aeon Mall Cần Thơ. Song song đó, du lịch và kinh tế đêm phát triển, thu hút hơn 6,3 triệu lượt khách năm 2024, trong đó có 460.000 lượt khách quốc tế. Dòng khách ổn định giúp gia tăng giá trị thương mại của những khu vực trung tâm.

Chuyên gia nhận định, sự đồng bộ của hệ sinh thái hạ tầng xã hội đã tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản. Người dân có xu hướng chọn nhà ở gắn liền với tiện ích giáo dục, y tế, thương mại, trong khi nhà đầu tư tìm đến các sản phẩm vừa có khả năng khai thác kinh doanh, vừa gia tăng giá trị theo sự phát triển của thành phố. Các dự án được quy hoạch bài bản và kết nối với tiện ích hiện hữu, luôn thu hút sự quan tâm của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Dự án Nam Long II Central Lake tại Cần Thơ. Ảnh: Nam Long

Tọa lạc tại trung tâm mới của Cần Thơ, Nam Long II Central Lake nổi bật nhờ mô hình đô thị tích hợp. Trên diện tích 43,8 ha, dự án dành 60% quỹ đất cho cây xanh, mặt nước và tiện ích cộng đồng. Hệ thống hạ tầng nội khu bao gồm: công viên hồ trung tâm 3,36 ha, trường học liên cấp 1,15 ha, khu y tế 1.700 m2, khu thể thao đa năng 5.700 m2 và trung tâm thương mại - dịch vụ 9.800 m2. Cư dân có thể an cư, học tập, mua sắm, vui chơi và rèn luyện thể thao ngay trong nội khu mà không cần di chuyển xa.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, không gian sống này đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư của cư dân thành thị hiện đại, gia tăng tính bền vững cho giá trị bất động sản. Mô hình đô thị tích hợp từng chứng minh hiệu quả tại TP HCM, nay được Nam Long nhân rộng tại trung tâm vùng Tây Nam Bộ.

Ở góc độ đầu tư, dự án có lợi thế nhờ pháp lý đầy đủ. Toàn bộ đất nền đã được cấp sổ đỏ, mang đến sự an tâm cho khách hàng.

Phối cảnh shophouse tại Nam Long II Central Lake. Ảnh: Nam Long

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm shophouse xây sẵn đang tạo sức hút nhờ vị trí trên các trục thương mại nội khu. Các dãy nhà phố thương mại đáp ứng nhu cầu ăn uống, mua sắm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng cư dân trí thức, chuyên gia và gia đình trẻ.

Theo Nam Long, việc sở hữu shophouse giai đoạn đầu giúp nhà đầu tư khai thác kinh doanh trực tiếp và đón đầu đà tăng trưởng kinh tế khu vực. Với hơn 20 năm đồng hành Cần Thơ, Nam Long góp phần hình thành những khu đô thị kiểu mẫu, định hình diện mạo đô thị hiện đại.

Nam Long II Central Lake cũng nằm tại Cái Răng, trung tâm hành chính và kinh tế mới của thành phố, hội tụ hai giá trị song hành: nơi an cư chất lượng cho cư dân và tài sản đầu tư chiến lược trong bối cảnh Cần Thơ mở rộng quy mô.

Hoàng Đan