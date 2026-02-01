Đô thị biển CaraWorld đẩy mạnh hoàn thiện hệ tiện ích

​​CaraWorld (Cam Ranh - Khánh Hòa) hoàn thiện, đưa vào vận hành công viên cảnh quan tại tiểu khu Maroc, động thổ Nikko Clubhouse - công trình tiện ích trung tâm của phân khu Parasol Premium, ngày 31/1.

Theo đại diện chủ đầu tư, công viên cảnh quan tại tiểu khu Maroc được đưa vào sử dụng là một trong những hạng mục quan trọng của phân khu Sông Town và toàn dự án. Công trình đóng vai trò không gian sinh hoạt cộng đồng cho cư dân, đồng thời góp phần hoàn thiện cảnh quan, nâng cao trải nghiệm cho du khách và tạo nền tảng cho các hoạt động dịch vụ, thương mại xung quanh.

Lễ khai trương công viên cảnh quan tại tiểu khu Maroc - phân khu Sông Town. Ảnh: KN Cam Ranh

Các chuyên gia quy hoạch đô thị đánh giá, những không gian công cộng được đầu tư bài bản và đưa vào sử dụng sớm có tác động trực tiếp đến nhịp sống cùng mật độ hoạt động kinh tế tại các khu đô thị mới. Việc gia tăng dòng người, thời gian lưu trú, tần suất sử dụng không gian là tiền đề quan trọng để kích hoạt các mô hình kinh doanh dịch vụ, ẩm thực, giải trí và bán lẻ.

Tại CaraWorld, các hạng mục cảnh quan, tiện ích được triển khai theo tiêu chí sử dụng thực tế và khả năng vận hành lâu dài, thay vì chỉ phục vụ mục đích trưng bày. Cách tiếp cận này giúp dự án từng bước hình thành không gian sinh hoạt ổn định, tạo nền móng cho hệ sinh thái du lịch - dịch vụ phát triển bền vững.

Cùng ngày, lễ động thổ Nikko Clubhouse đánh dấu giai đoạn tiếp theo trong tiến trình hoàn thiện tiện ích của phân khu Parasol Premium. Công trình được quy hoạch trên quỹ đất gần 4.100 m2, thiết kế hai tầng theo phong cách kiến trúc Nhật Bản hiện đại, tích hợp chuỗi tiện ích như cafe, lounge (phòng chờ), phòng tập gym, hồ bơi, kid club (câu lạc bộ trẻ em) và vườn Nhật nội khu.

Trong các khu đô thị mới, clubhouse ngày càng được xem là "hạt nhân kết nối" của cộng đồng cư dân, đồng thời đóng vai trò gia tăng giá trị cho các sản phẩm nhà ở và shophouse lân cận. Với phạm vi phục vụ hơn 200 căn nhà phố cùng các dãy shophouse liền kề, Nikko Clubhouse được kỳ vọng trở thành trung tâm sinh hoạt, giao thương và dịch vụ của toàn phân khu.

Nghi thức động thổ Nikko Clubhouse tại phân khu Parasol Premium. Ảnh: KN Cam Ranh

Trong tháng ba năm nay, CaraWorld cũng dự kiến khai trương đón khách tiện ích Beach Bar & Bungalow theo mô hình không gian mở, tận dụng địa thế gắn liền với Bãi Dài. Tổ hợp giải trí - Casino và công viên thể thao nước Cara Water Park cũng trong giai đoạn chuẩn bị.

Các chuyên gia đánh giá, từ góc độ thị trường, việc đầu tư bài bản vào tiện ích trung tâm cho thấy tư duy phát triển theo chiều sâu, trong đó giá trị bất động sản không chỉ đến từ vị trí hay quy mô, còn từ khả năng hình thành cộng đồng và khai thác dịch vụ bền vững. Yếu tố trên giúp các khu đô thị biển duy trì sức sống quanh năm, hạn chế tính mùa vụ vốn thường gặp ở các dự án nghỉ dưỡng thuần túy.

Phối cảnh Siêu đô thị biển CaraWorld. Ảnh: KN Cam Ranh

Theo đại diện chủ đầu tư, CaraWorld được định hướng phát triển như đô thị biển đa chức năng, tích hợp hài hòa giữa không gian an cư, nghỉ dưỡng, du lịch, dịch vụ và thương mại. Dự án luôn ưu tiên giá trị sử dụng và khả năng khai thác thực. Mỗi hạng mục được triển khai đều nằm trong tổng thể chiến lược vận hành dài hạn, nhằm tạo ra hệ sinh thái có thể hoạt động thực chất, bền vững theo thời gian.

Các chuyên gia cũng nhận định, trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc, các dự án có tiến độ rõ ràng, định hướng vận hành cụ thể và tầm nhìn dài hạn dần thu hút sự quan tâm. Việc CaraWorld liên tục ghi nhận các mốc hoàn thiện và khởi công mới được xem là tín hiệu, cho thấy năng lực triển khai, cam kết đồng hành lâu dài của chủ đầu tư.

Với tầm nhìn dài hạn, Dự án hướng đến mục tiêu trở thành một trong những điểm nhấn đô thị biển của khu vực Nam Trung Bộ - nơi các hoạt động sinh sống, kinh doanh và du lịch được tổ chức bài bản, đồng bộ. Các hạng mục được triển khai trong giai đoạn hiện tại được xem là nền tảng cho khả năng vận hành ổn định của dự án, khi cộng đồng cư dân hình thành và các hoạt động dịch vụ - thương mại đi vào hoạt động đồng bộ.

Hoàng Đan