Đô thị 100 ha tại cửa ngõ TP HCM hướng đến tiêu chuẩn xanh

LA Home có mật độ xây dựng 30%, dùng vật liệu tự nhiên, chú trọng thông gió - ánh sáng để giảm năng lượng, nước, hướng đến chứng chỉ xanh EDGE.

Theo công bố của chủ đầu tư Prodezi, khu đô thị này đang trong quá trình thẩm định chứng nhận công trình xanh EDGE do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC – thành viên Ngân hàng Thế giới) cấp. Chứng chỉ EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) áp dụng tại hơn 100 quốc gia. Dự án muốn đạt phải đáp ứng mức tiết kiệm tối thiểu 20% ở cả ba tiêu chí: năng lượng, nước và năng lượng hàm chứa trong vật liệu.

Với LA Home, dự án được tư vấn bởi JLL, kiểm định bởi SGS - hai đơn vị được ủy quyền tại Việt Nam. Quá trình đánh giá gồm ba giai đoạn: mô phỏng thiết kế, kiểm định thi công và cấp chứng nhận chính thức. LA Home đã vượt qua giai đoạn đầu, và đang thực hiện kiểm định thi công thực tế. Chủ đầu tư kỳ vọng nhận chứng chỉ công trình xanh EDGE trong ba tháng tới.

LA Home có 7 dòng kênh tự nhiên giúp điều hòa không khí cho dự án. Ảnh: Prodezi

Theo báo cáo giai đoạn đầu, dự án cho hiệu quả tiết kiệm năng lượng 25% so với mức tiêu chuẩn của EDGE; tiết kiệm nước 35% so với tiêu chuẩn. Khả năng tiết kiệm năng lượng vật liệu (embodied energy) đạt 40% nhờ sử dụng các vật liệu tối ưu, thân thiện với môi trường và sản xuất tại địa phương.

Để đạt kết quả này, khu đô thị áp dụng nhiều giải pháp xanh. Trong đó, mặt đứng nhà tối ưu hướng nắng, có ban công che nắng trực tiếp, giảm nhu cầu sử dụng điều hòa. Các căn nhà dùng cửa sổ lớn, thông gió tự nhiên để giảm phụ thuộc điện năng. Toàn khu đô thị lắp đèn LED thay vì huỳnh quang. Các thiết bị vệ sinh được thiết kế có lưu lượng nước thấp hơn tiêu chuẩn thông thường.

Với quy hoạch, mật độ xây dựng toàn khu khoảng 30%, phần còn lại là không gian cây xanh, mặt nước và tiện ích công cộng. Hệ thống kênh rạch tự nhiên kết nối với công viên trung tâm rộng hơn 2 ha, tạo điều kiện điều hòa vi khí hậu và giảm tải nhiệt đô thị.

Công viên trung tâm 2 ha - lá phổi xanh của khu đô thị sinh thái LA Home. Ảnh: Prodezi

Vật liệu được chọn lọc là các loại gạch nhẹ, kính hiệu suất cao, mái cách nhiệt. Đơn vị thiết kế tối ưu hóa phần kết cấu để giảm lượng thép và bê tông không cần thiết. Đây được xem là bước tiến của chủ đầu tư trong hành trình phát triển đô thị theo hướng bền vững, sinh thái, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên môi trường sống lâu dài.

Với quy mô hơn 100 ha, LA Home cách TP HCM 5 phút di chuyển qua đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, cửa ngõ mới của khu Tây TP HCM. Khu đô thị gồm hơn 3.700 sản phẩm thấp tầng, đa dạng loại hình từ nhà phố liền kề, nhà phố thương mại và biệt thự ven kênh.

Phối cảnh nhà phố thương mại trục đường xuyên tâm tại phân khu mới River Park của LA Home. Ảnh: Prodezi

Chủ đầu tư định hướng dự án trở thành một cộng đồng sinh thái kiểu mẫu tại cửa ngõ phía Tây TP HCM. Trong giai đoạn đầu, trung tâm thể thao rộng 1 ha đã được đưa vào vận hành từ tháng 9/2024, tích hợp hồ bơi điện phân muối, sân tennis và khu thể chất ngoài trời. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên quy mô toàn dự án đã hoàn thiện cơ bản. Với vị trí liền kề khu công nghiệp sinh thái Prodezi – một mô hình đô thị công nghiệp tích hợp hiếm tại khu vực - LA Home thừa hưởng lợi thế về hạ tầng và nhu cầu cư trú dài hạn của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư trong khu vực.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng quan tâm đến yếu tố bền vững, các dự án xanh - đặc biệt tại vùng ven TP HCM, được xem là lựa chọn chiến lược của nhiều nhà đầu tư. Theo đại diện IFC, những dự án đáp ứng tiêu chuẩn EDGE có khả năng tiếp cận nguồn vốn xanh ưu đãi và gia tăng sức cạnh tranh khi ESG (Environmental, Social, and Governance - Môi trường, Xã hội và Quản trị) trở thành yếu tố được thị trường ưu tiên.

Khu đô thị LA Home liền kề khu công nghiệp Prodezi. Ảnh: Prodezi

Tại Việt Nam, theo báo cáo của IFC, hết năm 2024, nước ta có 559 công trình với 13,6 triệu m2 diện tích sàn được chứng nhận xanh. Con số này vượt xa các mục tiêu đặt ra trước đó (80 công trình xanh năm 2025 và 160 vào năm 2030). Các chuyên gia ghi nhận dù khởi động muộn hơn các nước trong khu vực, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể, với số lượng dự án xanh tăng mạnh những năm gần đây.

Các dự án xanh sẽ đóng góp vào mục tiêu giảm 74,3 triệu tấn CO2 đến năm 2030 theo cam kết trong Đóng góp tự quyết định (NDC) của Việt Nam với ngành xây dựng, tiến tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Trước đây, các công trình xanh thường cấp cho các tòa nhà đơn lẻ. Dự án khu đô thị quy mô lớn 100 ha đạt chứng chỉ này không nhiều. Đại diện LA Home cho biết đây là cơ sở để hình thành những cộng đồng cư trú vừa tiết kiệm năng lượng, vừa đảm bảo chất lượng sống, phù hợp định hướng phát triển quốc gia hướng đến phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hoài Phương