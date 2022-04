Độ sang chảnh của tour vòng quanh thế giới 136.000 USD

MỹChi 136.000 USD, du khách đi tour vòng quanh thế giới bằng máy bay Boeing 757, lái ôtô cổ, ngắm đỉnh Everest từ trực thăng, ngủ khách sạn 5 sao...

Công ty chuyên cung cấp dịch vụ cao cấp Abercrombie & Kent, Mỹ, mở tour vòng quanh thế giới phục vụ khách nhà giàu sau đại dịch. Hành trình kéo dài 23 ngày có tên gọi "Cultural Treasures: Around the World by Private Jet", khởi hành từ ngày 5/5. 48 hành khách sẽ ngồi trên một chiếc máy bay với ghế rộng rãi, tích hợp hệ thống massage. Ghế có thể biến thành giường dài 2 m.

Hành khách có thể sử dụng quầy bar, được cung cấp tai nghe chống ồn, các bữa ăn sang trọng và dịch vụ giải trí. Trên máy bay cũng có bác sĩ đi cùng để đảm bảo sức khỏe cho du khách. Những người tham gia hành trình được yêu cầu cung cấp giấy tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ.

Các ghế máy bay đều được thiết kế như ghế hạng nhất, có thể hạ xuống thành giường nằm. Ảnh: Abercrombie & Kent

Chuyến đi bắt đầu tại Seattle, Mỹ với các điểm dừng là đảo Guam, Campuchia, Nepal, Ấn Độ, Uzbekistan, UAE, Jordan, Italy và kết thúc tại Boston, Mỹ. Các điểm đến nổi tiếng trong hành trình là Angkor Wat, đền Taj Mahal, thánh địa Petra. Tại mỗi điểm đến, 48 vị khách sẽ được chia thành ba nhóm. Mỗi nhóm đều có hướng dẫn viên riêng và người đi theo hỗ trợ.

Ngoài ra, khách sẽ tự lái xe ôtô cổ tại Sicily, Italy, ngồi trực thăng tại Campuchia... Giá tour trọn gói mọi bữa ăn sang trọng, ví dụ như bữa tối trong trường đua tư nhân tại Abu Dhabi. Các địa điểm lưu trú sẽ là chuỗi khách sạn năm sao như Oberoi Amarvilas ở Agra, Ấn Độ với tầm nhìn ra đền Taj Mahal.

Công ty tổ chức rất tin tưởng vào dịch vụ mới này. Họ không sợ khách chê đắt vì cho rằng có nhiều vị khách trên thế giới đang muốn tự thưởng cho mình các chuyến đi đặc biệt, sau khi phải ở nhà nhiều tháng vì dịch bệnh.

Anh Minh (Theo Insider)