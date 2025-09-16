Đỗ Nhật Hoàng 'Mưa đỏ': Trấn Thành truyền cảm hứng cho tôi

Xuất thân là vũ công, Đỗ Nhật Hoàng được Trấn Thành tiếp động lực dấn thân nghề diễn, gây dấu ấn với khán giả qua vai Cường trong "Mưa đỏ".

Đỗ Nhật Hoàng - chàng vũ công đóng chính 'Mưa đỏ'

Diễn viên quê ở Nha Trang, cao 1,8 m, từng cộng tác vũ đoàn Bước Nhảy (TP HCM). Trước Mưa đỏ, Đỗ Nhật Hoàng từng đóng vai nhỏ trong phim Mai do Trấn Thành làm đạo diễn. Anh hóa thân nhân vật người yêu cũ của nữ chính (Phương Anh Đào thủ vai), xuất hiện khoảng 10 giây. Diễn viên cho biết trong quá trình làm việc, Trấn Thành dành nhiều lời khuyên về cách xử lý tâm lý nhân vật, điều tiết nhịp thoại đến cách biểu đạt cảm xúc. Sự tận tình của đạo diễn giúp Nhật Hoàng thêm tự tin, tiếp tục trau dồi kỹ năng thể hiện. Sau Mai, anh gây chú ý với vai Phúc phim Ngày xưa có một chuyện tình.

Đỗ Nhật Hoàng (trái) và Trấn Thành trong buổi ra mắt phim "Mai" đầu năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở Mưa đỏ, diễn viên thử vai Hoàng - cấp dưới của Quang - rồi được đạo diễn gợi ý chuyển sang tuyến phản diện chính, sau đó là vai Cường. Nhân vật là sinh viên Nhạc viện, hào sảng, giỏi võ. Anh từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ, đại diện cho lớp sinh viên "xếp bút nghiên lên đường chiến đấu".

Sau khi nhận kịch bản, Nhật Hoàng miệt mài luyện giọng Hà Nội và chỉnh nhịp thoại, nhất là ở cảnh mở đầu khi nhân vật tạm biệt mẹ ở ga. Anh còn nghiên cứu nhiều tư liệu về thành cổ Quảng Trị, trò chuyện với cựu chiến binh và người lớn tuổi trong gia đình để hiểu bối cảnh thời chiến. Điều khó nhất với anh là cảm nhận ranh giới sinh tử, điều một người trẻ lớn lên trong hòa bình khó hình dung. Những lời kể như "mở mắt thấy mình còn thở đã là hạnh phúc" của các cựu chiến binh giúp anh tìm được điểm chạm cảm xúc với nhân vật.

Trên trường quay, đại cảnh vượt sông Thạch Hãn là thử thách về thể lực lẫn tinh thần. Các diễn viên phải tập bơi với đặc công, quay lại nhiều lần mới được phân cảnh đúng ý đạo diễn. "Vì dòng chảy quá mạnh, có hôm chúng tôi bơi vài mét nhưng mất đến năm phút. Cảm giác vừa mệt, vừa bất lực nhưng giúp tôi hiểu về sự khắc nghiệt mà những người lính phải trải qua", anh nói.

Đỗ Nhật Hoàng trong buổi phỏng vấn tại tòa soạn báo VnExpress. Ảnh: Quế Chi

Trong quá trình từ vũ công chuyển sang diễn viên, Nhật Hoàng nhiều lần kiên trì thử vai, trau dồi kỹ năng để theo đuổi ước mơ. Sự hỗ trợ của êkíp và gia đình là động lực giúp anh thêm yêu nghề. Anh xem vai Cường là dấu mốc làm nghề. "Các nhân vật trong Tiểu đội 1 có khát vọng riêng, nhưng khi đất nước cần, họ sẵn sàng gác lại tất cả để hướng tới lý tưởng lớn. Tôi hy vọng người xem cảm nhận được tinh thần ấy qua bộ phim", diễn viên cho biết.

Tối 15/9, Mưa đỏ - phim về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị - vượt 650 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam. Tác phẩm thu hút hơn bảy triệu lượt khán giả, lập kỷ lục doanh thu chưa từng có ở phòng vé trong nước.

Quế Chi - Công Khang - Nguyễn Tính