Dỡ nhà, giao đất làm cầu đường nối Nam TP HCM với trung tâm

Nhiều hộ dân trên đường Nguyễn Khoái (quận 4 cũ) đang tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho dự án cầu - đường Nguyễn Khoái, dự kiến khởi công tháng 11 và hoàn thành cuối 2027.
Công trình là trục kết nối chiến lược giữa khu Nam và trung tâm, cho phép xe đi xuyên suốt bằng cầu cạn nối trực tiếp đại lộ Võ Văn Kiệt, giúp giảm tải cho các tuyến Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ, Dương Bá Trạc và Nguyễn Tất Thành.
Mảng tường ở căn nhà số 148 Nguyễn Khoái được xe cẩu kéo sập. Phần lớn hộ dân đã nhận tiền bồi thường và đang bàn giao mặt bằng, dự kiến hoàn tất trong hai tháng tới.
Ở ngôi nhà kế bên, anh Tô Quang Hưng (25 tuổi) dùng búa đập vỡ những mảng tường. Một chủ nhà cho biết, nếu chấp nhận đền bù sẽ được hỗ trợ chi phí tháo dỡ 8-9 triệu đồng một m2.
Anh Nguyễn Minh Thương, 26 tuổi, gom các tấm tôn, sắt thép lại điểm tập kết. "Việc dỡ nhà chỉ mất một tuần là xong, tốn thời gian nhất là công đoạn lọc lấy sắt thép trong các kết cấu bêtông", anh nói.
Cách đó khoảng 200 m, căn nhà ba tầng của bà Trần Ngọc Phi, 69 tuổi, được tháo dỡ ba ngày nay. Bà nhận khoảng 7,7 tỷ đồng tiền bồi thường cho phần diện tích 42 m2, phải lùi nhà vào 7 m.
Bà cho biết giá đền bù chưa như mong muốn nhưng vẫn đồng thuận giao mặt bằng. Trước đây, căn nhà được cho thuê làm siêu thị với giá 35 triệu đồng mỗi tháng. “Nhà bị thu hẹp nên họ không thuê nữa, tôi mất khoản thu lớn, chỉ mong dự án sớm khởi công để đi lại thuận tiện hơn”, bà nói.
Sau khi bàn giao xong mặt bằng, nhiều nhà đang xây mới hoặc sửa lại. Trung bình mỗi hộ dân lùi khoảng 3-7 m tùy theo diện tích và quy hoạch dự án.
Một dãy khoảng 15 nhà trên đường Nguyễn Khoái đã sửa xong, chờ hoàn thiện nội thất bên trong để dọn vào.
Bà Ngọc Liên bên căn nhà mặt tiền đường vừa sửa xong, chi phí 600 triệu đồng. Hơn 30 năm ở đây, bà thường xuyên gặp cảnh ùn tắc tại cầu Kênh Tẻ (nối quận 4 và 7 cũ) và đường Nguyễn Hữu Thọ. "Dự án rất cần thiết nên mong sớm hoàn thành để giảm kẹt xe. Tôi chỉ tiếc là nhà bị thu hẹp nên khó làm ban công được", bà nói.
Một nhà xưởng trên đường Nguyễn Khoái đang tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho dự án.
Hướng tuyến dự án cầu - đường Nguyễn Khoái từ trên cao.
Toàn tuyến dài gần 5 km, điểm đầu từ đường Hoàng Tùng Mậu (quận 7 cũ), cầu chính vượt kênh Tẻ đi trên cao theo trục Nguyễn Khoái, vượt tiếp rạch Bến Nghé nối vào đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1 cũ) qua hai nhánh N7 và N8. Phần cầu dài 2,5 km, đường dài hơn 2,3 km, kết hợp các nhánh rẽ xuống quận 4 cũ và hệ thống đường gom.
Phối cảnh dự án cầu - đường Nguyễn Khoái. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM.
Quỳnh Trần