Dỡ nhà, giao đất làm cầu đường nối Nam TP HCM với trung tâm

Nhiều hộ dân trên đường Nguyễn Khoái (quận 4 cũ) đang tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho dự án cầu - đường Nguyễn Khoái, dự kiến khởi công tháng 11 và hoàn thành cuối 2027.

Công trình là trục kết nối chiến lược giữa khu Nam và trung tâm, cho phép xe đi xuyên suốt bằng cầu cạn nối trực tiếp đại lộ Võ Văn Kiệt, giúp giảm tải cho các tuyến Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ, Dương Bá Trạc và Nguyễn Tất Thành.