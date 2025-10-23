Đổ mồ hôi đêm, cô gái 23 tuổi không ngờ mắc ung thư

Hà NộiĐổ mồ hôi đêm kéo dài song nghĩ là mệt mỏi thông thường nên cô gái không đi khám, đến khi đau ngực nhập viện thì nhận kết quả chẩn đoán ung thư máu.

Ngày 23/10, đại diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho hay kết quả xét nghiệm máu và tủy đồ cho thấy số lượng tế bào bất thường tăng cao, gợi ý bệnh lý ác tính về máu. Ảnh chụp PET/CT sau đó phát hiện nhiều hạch ở trung thất và mạc treo, củng cố nghi ngờ về u lympho.

Các bác sĩ sinh thiết khối u, hội chẩn chuyên sâu và kết luận bệnh nhân mắc u lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa. Đây là một thể ung thư hệ tạo máu tiến triển nhanh, nhưng có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Bệnh nhân lập tức được hóa trị chu kỳ đầu tiên tại khoa Huyết học lâm sàng, sức khỏe dần ổn định và đã xuất viện sau hơn hai tuần theo dõi.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện 108. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Điều dưỡng Phạm Thị Phương Anh, người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, cho biết trường hợp này là lời cảnh báo cho những người trẻ đang chủ quan với sức khỏe. "Các triệu chứng tưởng chừng đơn giản như đau ngực, đổ mồ hôi đêm, sụt cân hay sốt kéo dài có thể là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng", điều dưỡng cho hay.

Các bác sĩ nhận định điểm đáng chú ý là bệnh nhân còn rất trẻ và không có tiền sử bệnh lý đặc biệt. Nếu không đến khám kịp thời, tình trạng có thể nguy kịch hơn nhiều.

U lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa là thể phổ biến nhất trong nhóm ung thư hạch không Hodgkin, xuất phát từ sự tăng sinh mất kiểm soát của tế bào B. Bệnh tiến triển nhanh, có thể đe dọa tính mạng nếu chẩn đoán và điều trị chậm trễ. Các dấu hiệu thường gặp bao gồm nổi hạch cứng, không đau ở cổ, nách, bẹn; sốt kéo dài; sụt cân nhanh và mệt mỏi.

Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác gây bệnh, nhưng các yếu tố nguy cơ có thể gồm suy giảm miễn dịch, nhiễm một số loại virus (EBV, HIV), vi khuẩn H.pylori, hoặc tiếp xúc với hóa chất độc hại. Dù thường gặp ở người trung niên và cao tuổi, bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào. Phương pháp điều trị chính hiện nay là hóa trị, đôi khi kết hợp ghép tế bào gốc. Với các phác đồ điều trị trúng đích, nhiều bệnh nhân có thể lui bệnh hoàn toàn và trở lại cuộc sống bình thường.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm thường khởi phát âm thầm như ung thư máu. Việc chẩn đoán và điều trị sớm không chỉ mang lại hiệu quả cao mà còn giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ chất lượng cuộc sống lâu dài.

Lê Nga