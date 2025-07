Đổ mồ hôi có thể khiến khách bị kiểm tra an ninh ở sân bay

Vào mùa hè, mồ hôi có thể khiến máy quét an ninh nhận diện sai, làm hành khách bị kiểm tra bổ sung dù không mang vật cấm.

Đổ mồ hôi do nắng nóng có thể khiến du khách gặp rắc rối khi qua cửa an ninh sân bay, nhất là khi mồ hôi đọng nhiều ở những vùng nhạy cảm. Không ít người từng bị nhân viên an ninh dùng thiết bị dò kim loại cầm tay rà soát khắp người, lý do nhận được là cơ thể quá ẩm ướt.

Một hành khách đi máy bay mới đây đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Reddit khi kể lại chuyện bị máy quét an ninh phát cảnh báo, làm dấy lên cuộc tranh luận về việc đổ mồ hôi khi đi máy bay, theo Fox News Digital.

Trong bài đăng trên diễn đàn, người này đặt tiêu đề: "Chỗ kín của tôi bị báo động hai lần, ai có ý kiến gì không?".

Thủ tục kiểm tra an ninh tại sân bay. Ảnh: AP

Vị hành khách cho biết hai lần đi qua máy quét ở hai sân bay khác nhau trong tháng 6 đều phát tín hiệu cảnh báo. Dù không phiền khi bị kiểm tra lại vì nhân viên an ninh làm việc lịch sự, hành khách này vẫn thắc mắc không rõ nguyên nhân.

Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều bình luận suy đoán. Một số người cho rằng mồ hôi, nhất là vào mùa hè, rất dễ khiến máy quét báo động nhầm.

Một người khác chia sẻ từng bị giữ lại kiểm tra tương tự khi bay từ sân bay ở Tampa, Mỹ, và "ngượng ngùng" khi nhân viên an ninh buột miệng nhắc đến chuyện cơ thể ra nhiều mồ hôi. Một người khác kể từng rơi vào tình huống ra sân bay sát giờ, mồ hôi ra nhiều nên máy quét báo động khi phát hiện độ ẩm cao bất thường. Người này cho biết đã bị yêu cầu kiểm tra bổ sung đến hai lần.

Theo Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA), độ ẩm từ cơ thể làm thay đổi mật độ vải trên quần áo. Điều này khiến các máy quét toàn thân dễ phát cảnh báo nhầm, đặc biệt nếu mồ hôi đọng ở những vùng nhạy cảm. Khi máy phát tín hiệu, hành khách buộc phải kiểm tra bổ sung. Nhân viên an ninh thường dùng thiết bị dò kim loại cầm tay và khám soát bằng tay tại vùng nghi ngờ để đảm bảo không có vật cấm.

Để tránh rắc rối, TSA khuyên hành khách nên mặc đồ thoáng mát, dùng sản phẩm chống mồ hôi, lau khô cơ thể trước khi qua máy quét. Ngoài ra, hành khách cần giữ bình tĩnh nếu bị kiểm tra thêm, vì đây chỉ là bước an ninh bắt buộc.

Ngoài chuyện mồ hôi, hành khách còn có thể bị giữ lại nếu có những dấu hiệu hành vi khác bị liệt vào diện nghi vấn. Jeff Price, điều phối viên huấn luyện an ninh sân bay người Australia với 33 năm kinh nghiệm, cho biết nhân viên an ninh luôn được đào tạo để phát hiện "cụm hành vi" bất thường chứ không chỉ một cử chỉ đơn lẻ.

"Chúng tôi thường cử người ra quan sát hành khách, theo dõi thái độ và hành vi để biết như thế nào là bình thường ở sân bay", Price nói.

Một dấu hiệu dễ bị chú ý là ăn mặc không phù hợp với thời tiết nơi đi hoặc nơi đến. Ngáp quá nhiều cũng có thể bị để mắt. Theo Prcie, khi căng thẳng, con người thường có xu hướng hít thêm oxy.

Mai Phương (Theo Fox News Digital)