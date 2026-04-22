'Đỏ mắt' tìm vé tàu, xe về miền Trung dịp 30/4

Nhiều nhà xe khách tuyến Hà Nội đi Nghệ An, Hà Tĩnh đã bán hết chỗ dịp lễ 30/4 từ đầu tháng 3, buộc nhiều người tìm vé sang nhượng hoặc đổi phương án về quê.

Giữa tháng 4, Kim Ánh, 27 tuổi, tìm vé ôtô từ Hà Nội về Nghệ An cho kỳ nghỉ 30/4 nhưng các hãng xe quen đều báo hết chỗ. Chuyển hướng tìm vé tàu hỏa, cô thấy các chuyến tàu ngày cao điểm 25-26/4 đều hết vé giường nằm, ngày thường chỉ còn vài vé với giá 700.000 đến 900.000 đồng một chiều.

"Tôi phải tăng ca để xin nghỉ 9 ngày, giờ không thể mua vé vì các nhóm sang nhượng chỉ toàn người tìm mua, không ai bán", Ánh nói.

Phương án ra bến Nước Ngầm bắt xe ngoài cũng bị cô loại bỏ do lo ngại cảnh nhồi nhét và bắt khách dọc đường.

Kim Ánh lên tàu hỏa di chuyển từ ga Hà Nội về ga Vinh (Nghệ An) dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trái với Ánh, Hà Thư, 22 tuổi, chủ động liên hệ đặt vé từ Hà Nội về Hà Tĩnh từ giữa tháng 3. Sau khi gọi 5 nhà xe, cô mua được vé giường đôi với giá hơn một triệu đồng, gấp đôi năm ngoái. Tuy nhiên, Thư chưa thể mua vé chiều ra Hà Nội vào ngày 3/5. "Nếu không có vé xe khách, tôi sẽ thuê xe ghép với chi phí cao hơn", cô cho biết.

Theo khảo sát của VnExpress, đến ngày 21/4, nhiều hãng xe lớn tuyến Hà Nội đi Nghệ An, Hà Tĩnh đã khóa hệ thống đặt vé trực tuyến, tổng đài liên tục báo bận do kín chỗ. Tình trạng tương tự diễn ra ở hệ thống đường sắt. Các chuyến tàu từ Hà Nội đi Nghệ An, Quảng Trị ngày 24, 25 và 30/4 đã kín chỗ, giá 700.000 đồng đến 1,3 triệu đồng một lượt.

Trên diễn đàn trao đổi vé tàu xe Nghệ An - Hà Tĩnh với hơn 41.000 thành viên, mỗi ngày có hàng chục bài viết tìm mua lại vé, tập trung vào chiều về ngày 24/4 và chiều đi 2-3/5. Thi thoảng có một số người nhượng lại vé giá 250.000-350.000 đồng và lập tức có người chốt mua sau vài phút.

Ông Dũng, Giám đốc nhà xe Dũng Minh chuyên tuyến Hà Nội - Nghệ An - Hà Tĩnh, cho biết toàn bộ vé dịp lễ đã bán hết trong ngày đầu mở cửa hệ thống hồi tháng 3. Đơn vị phải huy động thêm 30 xe tăng cường suốt kỳ nghỉ nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Theo ông Dũng, do kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 sát nhau, khách có xu hướng đặt khứ hồi chặng dài để nghỉ xuyên suốt 9 ngày. Lượng khách năm nay tăng gấp đôi năm ngoái.

Lý giải nguyên nhân nhiều tuyến xe miền Trung luôn khan hiếm vé, Trọng An, một phụ xe khách tuyến Hà Nội - Nghệ An, cho biết người dân các tỉnh lân cận thủ đô như Ninh Bình, Thanh Hóa có thể linh động đi xe máy. Trong khi đó, với quãng đường trên 300 km, ôtô giường nằm là lựa chọn tối ưu của người miền Trung. Ám ảnh cảnh nhồi nhét dịp lễ, hành khách thường ưu tiên chốt vé xe chất lượng cao từ sớm.

Tại các bến xe truyền thống, lượng vé bán tại quầy vẫn còn, hoạt động theo nguyên tắc khách đến trước xếp chỗ trước.

Dòng người chen chúc để lên xe khách tại bến xe Nước Ngầm, Hà Nội, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2025. Ảnh: Nga Thanh

Cùng với sự khan hiếm, chi phí đi lại cũng tăng. Ngành đường sắt điều chỉnh giá vé tăng 10-15% do biến động giá nhiên liệu. Tính đến đầu tháng 4, hơn 44.200 vé đã bán ra. Đường sắt Việt Nam đã tăng cường hàng loạt chuyến tàu khu đoạn trên tuyến Bắc - Nam và các tuyến trọng điểm như Hà Nội đi Lào Cai, Hải Phòng, Đồng Hới; TP HCM đi Nha Trang, Phan Thiết.

Tình hình hàng không cũng không kém phần căng thẳng. Dữ liệu từ các hãng bay cho thấy các chặng giờ đẹp ngày 29-30/4 và 3-4/5 đã kín chỗ. Vé bay lệch ngày lệch giờ rẻ hơn khoảng 1-2 triệu đồng.

Vừa được cấp trên duyệt nghỉ thông 9 ngày dịp lễ, Thảo Nhi, 30 tuổi, ở TP HCM thấy vé máy bay về Nghệ An ngày 25/4 vọt lên 4 triệu đồng một chiều, gần gấp đôi dịp Tết. Chuyển sang tìm vé tàu, hệ thống chỉ báo còn ghế ngồi.

Không muốn đi ôtô giường nằm đường dài, Nhi lùi lịch về quê 2 ngày và quay lại thành phố sớm hơn. Cô chấp nhận bay chuyến đêm muộn để mua được vé với giá 2-2,5 triệu đồng.

Do không mua được vé xe khách, anh Quang Minh, 30 tuổi, quê Nghệ An chọn ở lại Hà Nội. Hiện giá vé tàu giường nằm dao động 800.000 đến một triệu đồng, tương đương dịp Tết. "Chi phí đi lại quá tốn kém, lại ngại cảnh chen chúc ở bến xe nên tôi chọn ở lại", anh Minh nói.

Quỳnh Nga