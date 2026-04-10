Đỗ Mạnh Cường ra mắt thương hiệu nội thất Sixdo Home

Thương hiệu thời trang do Đỗ Mạnh Cường sáng lập lấn sân thị trường nội thất và phong cách sống qua Sixdo Home, cung cấp chăn, ga gối nệm cao cấp.

Trong giai đoạn đầu, Sixdo Home tập trung phát triển dòng bedding (chăn, ga, gối, nệm) dành cho phân khúc khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam - nhóm khách đòi hỏi sự chỉnh chu, chất lượng cùng gu thẩm mỹ tinh tế. Sản phẩm có gam trung tính chủ đạo, chất liệu cao cấp, tiết chế hoa văn.

Theo Giám đốc Huy Cận, Sixdo Home là bước tiếp nối tự nhiên từ thời trang sang không gian sống - nơi tinh thần thiết kế đặc trưng của Sixdo được thể hiện trong từng chi tiết, chất liệu lẫn cảm xúc. "Chúng tôi mong mang đến trải nghiệm nghỉ ngơi, thư giãn đậm dấu ấn Việt, đạt chuẩn quốc tế", ông nói.

Sixdo Home ra mắt từ tháng 12 năm ngoái, cung cấp chăn, ga, gối, nệm phân khúc sang trọng, chú trọng nét "tối giản nhưng trọn vẹn, an nhiên". Ảnh: Sixdo Home

Ở giai đoạn tiếp theo, thương hiệu dự kiến mở rộng danh mục sản phẩm với các dòng bedding cao cấp, home decor (trang trí nội thất) và phụ kiện trang trí, tiếp cận thị trường bán lẻ trong nước. Ban lãnh đạo nhận định mỗi sản phẩm sẽ phản ánh phong cách thiết kế tinh giản, sang trọng và hiện đại.

Trong khi đó, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nhận định: "Sixdo Home ra đời không chỉ thể hiện chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mà còn khẳng định cam kết của Sixdo trong việc nâng tầm phong cách sống Việt, gắn liền giữa thời trang, không gian, cảm xúc".

Các thiết kế hướng đến nâng tầm phong cách sống. Ảnh: Sixdo Home

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường sáng lập thương hiệu thời trang Sixdo năm 2020, đề cao phong cách tinh giản, thanh lịch, hiện đại. 6 năm qua, đơn vị liên tục mở rộng sang phong cách sống, đặt mục tiêu trở thành "thương hiệu biểu tượng của sự chỉnh chu, tinh tế Việt".

Phú Cát