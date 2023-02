Đỗ Mạnh Cường làm show ở Australia

Đỗ Mạnh Cường sẽ tổ chức show tại trường đại học hơn 170 tuổi ở Sydney vào tháng 4.

Show Xuân Hè 2023 dự kiến diễn ra ngày 22/4 tại trường đại học Sydney với khoảng 60 người mẫu trình diễn cùng khách mời thân thiết. Sau show, nhà thiết kế tổ chức tiệc tối dành cho khách mời.

Đỗ Mạnh Cường (trái) và Phạm Huy Cận (phải) gặp gỡ kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa trong dịp sang Sydney đầu tháng 1 để khảo sát địa điểm cho show. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhà thiết kế cùng doanh nhân Phạm Huy Cận sang Australia khảo sát địa điểm hồi tháng 1, sẽ tổ chức casting vào tháng 3. Anh và đại diện nhà trường mất sáu tuần để thương thảo và làm việc.

Trường đại học Sydney (The University of Sydney) là viện đại học lâu đời nhất của Australia. Trường nổi tiếng với kiến trúc lịch sử tiêu biểu, được xây dựng năm 1850, bằng đá sa thạch, chất liệu đặc trưng trong các công trình của Australia, trong đó có cụm tòa nhà Quadrangle mang phong cách Gothic Revival. Công trình này từng giúp đại học Sydney vào "Top 10 những trường đại học có khuôn viên đẹp nhất thế giới" do nhiều tạp chí, báo quốc tế uy tín bình chọn. Bảy thủ tướng Australia từng học tập tại đây, như ông Edmund Barton (1901-1903), Gough Whitlam (1972-1975) và đương kim Thủ tướng Anthony Albanese.

Đỗ Mạnh Cường chọn Đại học Sydney làm nơi tổ chức show Sixdo Xuân Hè 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho biết năm nay đặt mục tiêu phát triển thị trường của thời trang Sixdo ở nước ngoài. Anh từng làm show ở Sydney năm 2019 nên có kinh nghiệm, thuận tiện cho việc hoạt động của cả êkíp. Hiện nhà thiết kế và êkíp tập trung hoàn thiện khâu sản xuất và sân khấu, chưa tiết lộ ý tưởng bộ sưu tập mới.

Đỗ Mạnh Cường Xuân Hè 2019 Sydney Show Xuân Hè 2019 của Đỗ Mạnh Cường cạnh Nhà hát Sydney. Video: Nhân vật cung cấp

Ý Ly