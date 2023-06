Đỗ Mạnh Cường chi triệu USD làm show ở New York Fashion Week

Đỗ Mạnh Cường sẽ lần đầu ra mắt bộ sưu tập ở Tuần thời trang New York, Mỹ, vào tháng 9.

Show Sixdo dự kiến diễn vào 15h ngày 10/9 tại Spring Studios - nơi nhiều nhà mốt lớn từng giới thiệu bộ sưu tập như Michael Kors, Calvin Klein, Oscar de la Renta, Zimmermann. Sự kiện đánh dấu lần đầu Đỗ Mạnh Cường tham gia một trong bốn tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới.

Không gian trình diễn có sức chứa 480 người. Nhà thiết kế đang lên ý tưởng sắp xếp để tất cả khách mời có thể ngồi front-row. Khán giả sẽ diện trang phục màu đỏ của dòng thời trang Sixdo, riêng khách nam có thể mặc trang phục màu đen trong trường hợp không thể mặc màu đỏ.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường theo đuổi phong cách avant garde. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo quy định, mỗi show chỉ giới thiệu tối đa 50 mẫu thiết kế nên đây sẽ là show ngắn nhất từ trước đến nay của Đỗ Mạnh Cường với khoảng 30 người mẫu. Bộ sưu tập tiếp tục thể hiện ngôn ngữ thời trang đặc trưng của anh: Tối giản, nữ tính, sang trọng. Các thiết kế mang dấu ấn của Đỗ Mạnh Cường hơn 10 năm qua được đẩy mạnh, phối theo phong cách nổi loạn nhưng vẫn sự thanh lịch. Nhà thiết kế sẽ đảm nhận vai trò stylist cho show diễn.

Show Đỗ Mạnh Cường từ 2012 đến 2023 Các show diễn của Đỗ Mạnh Cường hơn 10 năm qua. Video: Phim Trần

Đỗ Mạnh Cường cho biết kế hoạch tham gia New York Fashion Week được anh ấp ủ từ năm 2020, nhưng nay mới thực hiện được. "Trước nay tôi vẫn thích tổ chức những show riêng, nhưng đến khi thành lập dòng Sixdo, tôi thấy cái tên phù hợp với thị trường quốc tế. Tôi mong ước có nhiều cửa hàng Sixdo tại nhiều quốc gia", anh nói.

Hiện nhà thiết kế làm việc với các giám đốc tuyển chọn (casting director) nổi tiếng gồm: Piergiorgio Del Moro, Michelle Lee, Ashley Brokaw, Jennifer Vendetti, Anita Bitton, David Chen, Jennifer Starr. Họ từng cộng tác với những nhà mốt lớn như Prada, Louis Vuitton, chịu trách nhiệm tìm người mẫu phù hợp theo tiêu chí của Đỗ Mạnh Cường.

Anh và giám đốc điều hành Phạm Huy Cận cũng đang làm việc với đội ngũ trang điểm, làm tóc, âm thanh, ánh sáng tại New York để chuẩn bị cho show. Huy Cận nói: "Chúng tôi chọn New York vì có lượng khách hàng lớn tại thị trường này trong vài năm qua. Nơi này là trung tâm lớn của thời trang, vùng đất mơ ước của nhiều thương hiệu. Từ đây, cơ hội phát triển cũng lớn hơn". Việc hợp tác với đội ngũ hàng đầu ở New York, cộng chi phí di chuyển và nhiều khâu khác khiến show tốn hơn 1 triệu USD.

Nhà thiết kế và Phạm Huy Cận sẽ đến New York vào đầu tháng 8 để khảo sát lại các công việc. Show có sự tham gia của một số gương mặt nổi tiếng như diễn viên Diễm My, hoa hậu Hà Kiều Anh, Ninh Dương Lan Ngọc cùng những khách hàng VIP đến từ Mỹ, Pháp, Australia, Thái Lan, Singapore. Sau show, anh sẽ tổ chức tiệc dành cho khách mời tại California.

Đỗ Mạnh Cường 42 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, hiện sống và làm việc ở TP HCM. Anh tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Thiết kế thời trang trường nghệ thuật Chambre Syndicale De La Couture Parisienne tại Paris. Nhà thiết kế từng là thực tập sinh của Dior - một trong những nhà mốt Pháp hàng đầu thế giới.

Từ năm 2007 tới nay, anh đều đặn ra mắt các bộ sưu tập và liên tục thay đổi tư duy làm show. Các buổi trình diễn của Đỗ Mạnh Cường có quy mô lớn, hội tụ sao hạng A, gây ấn tượng về cách dàn dựng cùng chi phí đắt đỏ. Anh ghi dấu với nhiều show như: The Muse, Le Jardin, Butterfly, Sea of memory, The Twins, La Vie En Rose, Love, Countryside, The Little Black Dress, Life in Color, The Muse 2, Mix & Match, Back To Nature. Trước khi làm show ở New York Fashion Week, anh từng giới thiệu dòng thời trang Sixdo tại vịnh Vĩnh Hy và trường Đại học Syndey 170 năm tuổi ở Australia.

New York Fashion Week mùa mốt Xuân Hè 2024 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 13/9 tại Mỹ. Sự kiện ra đời năm 1943 do Eleanor Lambert, giám đốc báo chí của Viện trang phục New York, thành lập. Đây là một trong bốn tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới bên London, Milan và Paris Fashion Week, quy tụ hơn 250 nhà mốt.

Ý Ly