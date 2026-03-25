Đỗ lý thuyết lái xe sau 139 lần thi

Ba LanMất 9 năm và hơn 2.000 USD cho 139 lần thi, một người đàn ông cuối cùng cũng vượt qua bài kiểm tra lý thuyết và đang chờ thi thực hành để lấy bằng.

Theo tờ Tarnów Nasze Miasto, thí sinh (giấu tên) này bắt đầu thi lý thuyết tại Trung tâm Giao thông Đường bộ Małopolska, thành phố Tarnów, từ năm 2017. Gần một thập kỷ qua, dù liên tục thất bại, anh vẫn kiên trì đăng ký thi lại. Với lệ phí 56 zloty (khoảng 15 USD) cho mỗi lần thi, người này ước tính đã tiêu tốn hơn 2.000 USD chỉ cho phần lý thuyết.

Ông Paweł Gurgul, Giám đốc trung tâm sát hạch Tarnów, nhận định việc không bỏ cuộc sau hàng trăm lần trượt cho thấy tấm bằng lái có ý nghĩa rất lớn với thí sinh này. Hiện anh đang chuẩn bị cho phần thi thực hành trên đường, có mức phí 229 zloty (khoảng 60 USD).

Ảnh minh họa: Unsplash

Nói về nguyên nhân khiến người đàn ông trượt tới 138 lần, ông Gurgul cho biết vấn đề nằm ở cách ôn tập. Trước đây, thí sinh này chỉ dùng phiên bản dùng thử của các phần mềm luyện thi, vốn bị giới hạn số lượng câu hỏi. Khi chuyển sang phiên bản đầy đủ và tiếp cận toàn bộ nội dung, kết quả lập tức cải thiện và anh đã thi đỗ.

Theo số liệu thống kê từ các trung tâm sát hạch (WORD) tại Ba Lan, tỷ lệ đỗ phần thi lý thuyết trung bình trên toàn quốc chỉ dao động ở mức 50-60%, cá biệt tại một số thành phố lớn, chưa tới một nửa số học viên qua môn ngay lần đầu.

Điểm đặc biệt khiến kỳ thi này trở thành "ác mộng" là bộ đề chính thức của Bộ Cơ sở Hạ tầng Ba Lan chứa tới hơn 2.000 câu hỏi. Đề thi không chỉ bao hàm luật giao thông mà còn hỏi những chi tiết rất hóc búa, từ kích thước chuẩn của biển số xe, thông số kỹ thuật đến vị trí châm nước làm mát động cơ.

Bên cạnh đó, điều kiện đỗ cũng vô cùng khắt khe khi thí sinh buộc phải đạt ít nhất 68/74 điểm (tương đương 92%). Sự kết hợp giữa độ khó "đánh đố" và quy định không giới hạn số lần thi lại đã biến Ba Lan thành nơi chứng kiến vô số kỷ lục thi rớt hàng chục, thậm chí hàng trăm lần.

Dù 139 lần là con số lớn, đây chưa phải kỷ lục tại Ba Lan. Một người ở thành phố Piotrków Trybunalski phải thi tới 163 lần trong suốt 17 năm mới vượt qua phần lý thuyết.

Tại chính trung tâm Tarnów, việc thi lại hàng chục lần cũng không hiếm. Từng có người mất 71 lần mới đỗ phần thực hành, trong khi một trường hợp khác thi 58 lần nhưng đến nay vẫn chưa đạt.

Nhật Minh (Theo Tarnów Nasze Miasto, tvpworld)