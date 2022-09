Do Kwon tìm cách tẩu tán hơn 3.000 Bitcoin

Quỹ Luna Foundation Guard của Do Kwon được cho là đã chuyển hơn 3.000 Bitcoin (67 triệu USD) lên các sàn tiền số nhằm tẩu tán khối tài sản.

Theo CoinDesk Korea, các nhà chức trách Hàn Quốc yêu cầu hai sàn giao dịch tiền số OKX và KuCoin đóng băng 3.313 Bitcoin do liên quan đến người đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon. CEO 9x này được cho là đã chuyển số tiền trên bằng Bitcoin lên hai sàn sau ngày 14/9 - ngày Kwon và năm người khác bị Tòa án Seoul phát lệnh bắt giữ do vi phạm quy tắc thị trường vốn quốc gia.

CEO Terraform Labs Do Kwon. Ảnh: Coinage

Theo nền tảng phân tích dữ liệu blockchain CryptoQuant, một địa chỉ ví thuộc Luna Foundation Guard (LFG) - tổ chức phi lợi nhuận thành lập ở Singapore để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Terra - đã bất ngờ được tạo trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance vào ngày 15/9. Trong ba ngày sau đó, số 3.310 Bitcoin lần lượt chuyển từ ví này sang KuCoin và OKX.

Những tháng trước khi Terra sụp đổ, LFG đã mua số Bitcoin trị giá khoảng 1,5 tỷ USD để tăng cường dự trữ cho stablecoin UST của mình. Số Bitcoin trên vẫn được giữ nguyên đến nay.

Sau yêu cầu của nhà chức trách Hàn Quốc, sàn KuCoin lập tức đóng băng 1.354 Bitcoin mà LFG gửi lên, tương đương 27 triệu USD. Tuy nhiên, sàn OKX được cho là "phớt lờ yêu cầu của bên công tố". Theo CoinDesk, số Bitcoin này có thể sớm tiếp tục bị tẩu tán sang các sàn khác.

KuCoin và OKX từ chối bình luận.

Ngày 26/9, các công tố viên Seoul cho biết Cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol đã ban hành Thông báo truy nã đỏ để bắt CEO 9x với nhiều cáo buộc liên quan đến việc hơn 60 tỷ USD tiền số của các nhà đầu tư "bốc hơi". Trước đó, Kwon và 5 người khác cũng bị Tòa án Seoul phát lệnh bắt giữ do vi phạm quy tắc thị trường vốn quốc gia. Động thái này nhằm làm sáng tỏ các vấn đề xung quanh sự sụp đổ của hai token trong hệ sinh thái Terra là Luna và UST.

Một ngày sau, Kwon tuyên bố ông không lẩn trốn, vẫn đi dạo, mua sắm và "viết code ở phòng khách" nhưng từ chối tiết lộ nơi ở cụ thể.

Trước đó, Kwon được cho là ở Singapore, nhưng cảnh sát nước này xác nhận CEO Terraform Labs đã rời đi. Theo Bloomberg, với việc bị Interpol truy nã, việc di chuyển của CEO Terraform sẽ rất khó khăn thời gian tới, đồng thời có thể bị bắt và dẫn độ về Hàn Quốc bất cứ lúc nào.

Vào tháng 5, cộng đồng tiền số chứng kiến một trong những thảm họa lớn nhất lịch sử, khi cả đồng Luna và UST sụt giảm gần hết giá trị. Giữa tháng 8, Kwon lên tiếng phủ nhận cáo buộc liên quan đến cú sập, khẳng định dự án Terra không phải kế hoạch lừa đảo theo mô hình đa cấp. Ông nói bản thân cũng bị thiệt hại nặng nề nhưng không rõ mình bị mất bao nhiêu. Khi được hỏi về khả năng ngồi tù trong tương lai, Kwon không quá lo sợ. "Cuộc sống còn dài", CEO 9x cho biết.

Bảo Lâm