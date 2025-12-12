Do Kwon bị kết án 15 năm tù

Do Kwon, nhà sáng lập đứng sau tiền số Luna và TerraUSD, lĩnh án 15 năm tù với tội danh lừa đảo quy mô lớn, gây thiệt hại khoảng 40 tỷ USD năm 2022.

Phán quyết do Paul A. Engelmayer, thẩm phán tòa án quận Manhattan (Mỹ), đưa ra ngày 11/12. Ông khiển trách Do Kwon vì nhiều lần nói dối những nhà đầu tư đã tin tưởng giao tiền tiết kiệm cả đời cho dự án.

"Đây là vụ lừa đảo có quy mô khổng lồ, ảnh hưởng đến cả thế hệ. Trong lịch sử các vụ truy tố liên bang, hiếm có vụ lừa đảo nào gây ra nhiều thiệt hại như vậy", thẩm phán Engelmayer nói.

Do Kwon tại văn phòng Terraform Labs ở Singapore giữa tháng 8/2022. Ảnh: Coinage

Mặc quần áo tù màu vàng, Kwon phát biểu trước tòa và xin lỗi các nạn nhân, bao gồm hàng trăm người từng gửi thư tới tòa án kể về những tổn hại họ gánh chịu. "Tất cả câu chuyện của họ đều rất đau lòng và một lần nữa nhắc nhở tôi về tổn thất to lớn mình gây ra. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân", Kwon nói.

Ayyildiz Attila, một trong hàng trăm người đã gửi thư, cho biết ông mất khoảng 400.000-500.000 USD trong vụ lừa đảo. "Tiền tiết kiệm, tương lai và thành quả nhiều năm của tôi đã biến mất. Tôi phải vật lộn để trả các khoản tiền và gánh vác trách nhiệm. Mọi thứ tôi từng gây dựng đều bị xóa sạch", Attila chia sẻ.

Sean Hecker, luật sư của Kwon, cho biết trong email sau buổi tuyên án rằng Do Kwon bày tỏ sự hối hận và sẽ nỗ lực để chuộc lỗi.

Hồi tháng 8, doanh nhân tiền số người Hàn Quốc nhận hai tội âm mưu lừa đảo và gian lận chuyển tiền. "Tôi đã đưa ra tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm về lý do tỷ giá được điều chỉnh lại, do không tiết lộ vai trò của một công ty giao dịch trong việc điều chỉnh tỷ giá đó. Những gì tôi làm là sai", người này nói.

Kwon là nhà sáng lập Terraform Labs, dự án đứng sau hai số Luna và TerraUSD. Tháng 5/2022, giá của hai token sụt giảm gần hết giá trị, khiến nhiều người chơi trắng tay. Theo điều tra từ công tố viên, khi TerraUSD giảm dưới mức 1 USD, Kwon nói với các nhà đầu tư rằng thuật toán máy tính "Terra Protocol" đã khôi phục giá trị của đồng này. Dù vậy, thực tế người này đã sắp xếp cho một công ty giao dịch tần suất cao bí mật mua hàng triệu USD token này để nâng giá giả tạo.

Năm ngoái, Kwon đồng ý nộp 80 triệu USD tiền phạt dân sự và bị cấm giao dịch tiền số.

Kwon cũng đối mặt với các cáo buộc ở Hàn Quốc. Theo thỏa thuận nhận tội, các công tố viên sẽ không phản đối nếu Kwon xin chuyển ra nước ngoài sau khi chấp hành một nửa bản án tại Mỹ.

Thu Thảo (Theo Reuters, Coinage)