Đỗ Hùng Dũng lần đầu nhận thẻ đỏ

Nghệ AnTiền vệ Hà Nội FC Đỗ Hùng Dũng bị truất quyền thi đấu trong trận thắng chủ nhà SLNA 3-1 ở vòng 12 V-League 2025-2026 tối 31/1.

Phút 41, Lê Nguyên Hoàng phá bóng ở biên trái. Hùng Dũng nhảy lên truy cản, nhưng cú hạ chân đưa gầm giày vào đúng đùi phải của cầu thủ SLNA. Trọng tài Ngô Duy Lân rút thẻ vàng, rồi chuyển thành đỏ sau ba phút tham khảo VAR và xem lại video. Đội trưởng Hà Nội FC phân trần và mô tả đó là hành động vô ý, nhưng không thể thay đổi quyết định.

Đây là thẻ đỏ đầu tiên của Hùng Dũng kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp. Tiền vệ sinh năm 1993 bị truất quyền thi đấu sau 66 trận ở cấp ĐTQG và U23, cùng hơn 270 trận ở cấp CLB cho Hà Nội FC và Hà Nội (về sau là Sài Gòn FC và đã giải thể).

Tình huống Đỗ Hùng Dũng phạm lỗi với Lê Nguyên Hoàng và phải nhận thẻ đỏ trong trận Hà Nội FC thắng SLNA 3-1 ở vòng 12 V-League 2025-2026, trên sân Vinh ở Nghệ An ngày 31/1/2026.

Hùng Dũng nổi tiếng là mẫu cầu thủ thi đấu cần cù, giàu thể lực, không ác ý và rất hiếm khi nhận thẻ. Trước tấm thẻ đỏ hôm nay, anh mới 8 lần nhận thẻ vàng.

Kể từ khi ra mắt V-League 2016, Hùng Dũng luôn thi đấu trên 76% số trận mỗi mùa cho Hà Nội FC, nhờ nền tảng thể lực bền bỉ. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh bị gián đoạn và ảnh hưởng từ lần gãy chân tháng 3/2021. Từ tháng 1/2022, Hùng Dũng được chọn làm đội trưởng đội tuyển Việt Nam thay Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên, anh đã không được triệu tập từ tháng 10/2024, dưới thời HLV Kim Sang-sik. Ở Hà Nội FC, Hùng Dũng là đội phó, chỉ xếp sau Nguyễn Văn Quyết.

Trên sân Vinh, Nghệ An tối 31/, trước khi nhận thẻ đỏ, Hùng Dũng ghi dấu ấn với bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 25. Tiền vệ gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên chọc khe để Hùng Dũng đối mặt thủ môn Cao Văn Bình, rồi chiến thắng bằng cú dứt điểm kỹ thuật vào góc trái. Đây là bàn đầu tiên của tiền vệ 32 tuổi tại V-League mùa này.

Hà Nội FC trở lại thi đấu sau gần 3 tháng tạm nghỉ, nhường chỗ cho ĐTQG tập trung và thi đấu SEA Games 33, U23 châu Á 2026. Trận gần nhất của đội là hòa Nam Định 1-1 ở vòng 11 V-League, ngày 10/11/2025.

Tuy nhiên, Hà Nội FC vẫn áp đảo chủ nhà SLNA. Trước khi Hùng Dũng ghi bàn, đoàn quân của HLV Harry Kewell mở tỷ số từ phút 8 với cú ra chân quyết đoán của Nguyễn Hai Long trong vòng cấm. Sau đó, hệ thống phòng ngự kín kẽ được thiết lập khiến chủ nhà bế tắc. Dù thiếu người, Hà Nội FC vẫn ghi thêm bàn thứ ba ở phút 62 nhờ công Daniel Passira sau pha phản công chính xác.

Đến phút 89, SLNA mới rút ngắn cách biệt. Reon Moore sút trong vòng cấm đưa bóng dội xà đập đất. Adriel cố gắng vung chân phá bóng, nhưng không kịp ngăn Trần Mạnh Quỳnh ập vào đánh đầu vào lưới trống.

Chiến thắng 3-1 giúp Hà Nội vươn lên thứ 5, với 18 điểm, kém đội đầu bảng Ninh Bình 9 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. SLNA đứng thứ 10 với 10 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng ba điểm và cũng thi đấu nhiều hơn một trận.

Ở trận cùng giờ trên sân Lạch Tray, cú đúp của Lucao Vinicius giúp Thể Công thắng Hải Phòng 2-1. Thể Công chiếm vị trí thứ ba của Hải Phòng, với 22 điểm, hơn đối thủ hai điểm.

Hiếu Lương