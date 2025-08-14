Đỗ Hồng Ngọc kể 'Chuyện hồi đó'

Trải qua ca mổ sọ não ở tuổi xế chiều, tác giả - bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vẫn giữ tinh thần lạc quan vượt bệnh tật.

Tên sách Chuyện hồi đó xuất phát từ ý niệm đời người như một vở kịch ba hồi. "Chuyện hồi đó" là hồi thứ ba, sau thơ ấu và trung niên. "Khi người ta bắt đầu thường nhắc chuyện hồi đó thì người ta đã già", ông viết.

Không theo lối viết hồi ký truyền thống, cuốn sách là chuỗi những cuộc trò chuyện, nơi tác giả dẫn dắt người đọc từ ký ức tuổi thơ tại quê nhà La Gi, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) qua hành trình theo học và hành nghề y, rồi đến con đường nghiên cứu, ứng dụng đạo Phật vào đời sống.

Bìa sách "Chuyện hồi đó". Ảnh: Đỗ Hồng Ngọc.

Với hơn 30 năm tìm hiểu và thực hành Phật pháp, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cho biết con đường này đã giúp ông giữ được sự an nhiên trước tuổi già, bệnh tật và những biến động của cuộc sống.

Những chiêm nghiệm ấy không chỉ đến từ sách vở hay thiền đường, mà còn từ những trải nghiệm cá nhân của tác giả. Ông từng nhiều lần đối mặt với bệnh tình "thập tử nhất sinh", trong đó có ca phẫu thuật sọ não khi tuổi đã xế chiều. Nhờ giữ tinh thần lạc quan trong giây phút nguy kịch, ông vượt qua bệnh tật và kể lại trải nghiệm "bác sĩ mà cũng bệnh" bằng giọng văn hóm hỉnh. "Trách móc điều chi? Để làm chi? Ngay cả bệnh tật, nhiều khi cũng có ích", ông viết.

Tác giả Đỗ Hồng Ngọc trong buổi giao lưu và ra mắt sách "Chuyện hồi đó". Ảnh: Phanbook

Từ góc nhìn giao thoa giữa y học và Phật học, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đưa ra nhiều lời khuyên thực tiễn về chăm sóc sức khỏe trong sách. Ông đề cao lợi ích của thiền, đồng thời nhấn mạnh việc điều trị song song thể chất và "tâm bệnh" - vấn đề phổ biến nhưng thường bị bỏ sót trong quá trình chữa trị.

Trong buổi giao lưu ngày 10/8 tại Đường Sách TP HCM, tác giả Đỗ Hồng Ngọc cho biết thông điệp trung tâm của cuốn sách là lời nhắc nhở mỗi người tìm về chính mình. Ông nói: "Khi quay trở lại với chính mình, con người sẽ tìm thấy sự an lạc". Theo tác giả, quá trình này không phải là quay lưng với thế giới bên ngoài, mà là học cách lắng nghe nội tâm giữa những xô bồ, biến động của đời sống hiện đại.

Tác giả Đỗ Hồng Ngọc (giữa) trong buổi giao lưu và ra mắt sách "Chuyện hồi đó". Ảnh: Phanbook

Tại sự kiện ra mắt sách, độc giả Hoàng Kim Oanh nhận xét: "Chuyện hồi đó cho chúng tôi những giây phút được lắng lại với đứa trẻ trong mình". Hòa thượng Thích Thiện Đạo - một độc giả - cho rằng cuốn sách mới kế thừa "cái nhìn an lạc và xuyên suốt" có trong nhiều tác phẩm trước đó của Đỗ Hồng Ngọc.

Bác sĩ, tác giả Đỗ Hồng Ngọc sinh năm 1940 tại Phan Thiết (Lâm Đồng), hiện sống tại TP HCM. Ông từng là bác sĩ khoa Nhi Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM, sau đó giữ chức giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe TP HCM.

Ông đã xuất bản hơn 60 đầu sách, được xem là một trong những người tiên phong viết về sức khỏe cộng đồng và kỹ năng sống. Trong số đó, nhiều tập tản văn như Gió heo may đã về, Khi người ta lớn, Thư gửi các bà mẹ sinh con đầu lòng được nhiều độc giả yêu thích.

Thu Giang