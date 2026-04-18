Đổ hơn 500 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường

Đồng NaiPhan Văn Lợi, 40 tuổi bị xác định đổ hơn 567 tấn da bò thải ra môi trường, gây ô nhiễm nặng.

Ngày 18/4, Lợi cùng Phạm Trọng Nghĩa, 40 tuổi bị Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Gây ô nhiễm môi trường. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cảnh sát đọc lệnh khởi tố Lợi. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, tháng 10/2024 Lợi mua 1.000 tấn da bò vụn phế thải về bán lại cho các nhà máy để kiếm lời nhưng không tìm được nơi tiêu thụ. Sau đó Lợi gọi Nghĩa, tìm kiếm bãi đất trống thuê để tập kết chất thải da bò; tìm người bán kiếm lời chia nhau, với giá 450.000 đồng một tấn.

Nghe Lợi nói, Nghĩa thông qua người quen thuê bãi đất trống khoảng 4.000 m ở xã Lộc Thạnh với giá 15 triệu đồng một tháng. Sau khi đổ số chất thải trên ra môi trường, Lợi cùng đồng bọn bỏ mặc để đống chất thải tiếp xúc trực tiếp trên nền đất, không có mái che và để chất thải phân hủy tự nhiên, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường xung quanh.

Chất thải đổ ra môi trường gây ô nhiễm. Ảnh: Thái Hà

Cảnh sát nhận định, mặc dù bản thân Lợi là người có năng lực và tư cách pháp nhân liên quan đến thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định nhưng khi thu mua số lượng lớn chất thải da bò về đã không đưa vào nhà máy để tiến hành tiêu hủy mà đem đến đổ ra bãi đất trống gây ô nhiễm với 567 tấn.

Phước Tuấn - Hồng Nam