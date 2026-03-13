Đỗ Hoàng Hên tiếp tục ghi dấu ấn ở Hà Nội FC

Hà NộiTiền vệ nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên góp một kiến tạo giúp Hà Nội FC hạ SLNA 3-0 ở vòng 16, để cán mốc 10 bàn tại V-League 2025-2026.

Phút 68, Đỗ Hoàng Hên tạt xoáy từ cánh trái vào giữa vòng cấm cho David Fisher đánh đầu tung lưới SLNA mở tỷ số. Đây là kiến tạo thứ 4 của tiền vệ sinh năm 1994, cùng 6 bàn thắng sau 10 trận tại V-League 2025-2026.

Hoàng Hên trở thành cầu thủ Hà Nội FC đầu tiên in dấu giày vào 10 bàn mùa này. Xếp sau là tiền đạo Daniel Passira, với 5 bàn và 3 kiến tạo. Đây là tín hiệu tích cực khi tiền vệ này dự kiến được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup vào ngày 31/3.

Tiền vệ nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên (phải) mừng bàn mở tỷ số của David Fisher (thứ tư từ phải sang) trong trận Hà Nội FC thắng SLNA 3-0 ở vòng 16 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 13/3/2026. Ảnh: Hoàng Huynh

Xét rộng toàn giải, chỉ năm cầu thủ có thống kê tốt hơn Hoàng Hên. Dẫn đầu là hai cầu thủ Công an Hà Nội, khi Alan Grafite ghi 13 bàn và có hai kiến tạo, còn Leo Artur là 8 bàn và 7 kiến tạo. Xếp sau là Lucao Vinicius của Thể Công (8-3), Imoh Friday (7-4) và Nguyễn Hoàng Đức (6-5) của Ninh Bình.

Hoàng Hên, tên thật là Hendrio Araujo da Silva, sinh tại Brazil. Anh trở thành tiền vệ tấn công hay bậc nhất V-League, kể từ khi gia nhập Bình Định vào tháng 1/2021, rồi sang Nam Định vào tháng 1/2023. Đến mùa này, anh khoác áo Hà Nội FC với hợp đồng có thời hạn đến hết mùa 2027-2028. Dù vậy, đầu mùa này anh chưa được ra sân vì chờ nhập quốc tịch.

Ngày 17/10/2025, Hên chính thức có quốc tịch Việt Nam. Sau đó, anh ra mắt Hà Nội FC trong trận thua Ninh Bình 1-2 ở vòng 7 V-League. Tuy nhiên, đóng góp của Đỗ Hoàng Hên giúp Hà Nội FC vẫn có thể chen chân ở top dẫn đầu, trong bối cảnh nhạc trưởng Nguyễn Văn Quyết đã 35 tuổi và không còn đạt thể lực sung mãn.

Trên sân Hàng Đẫy tối 13/3, Hà Nội FC chạm trán SLNA đang có phong độ cao, với chuỗi ba trận thắng liên tiếp. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Harry Kewell làm chủ hoàn toàn thế trận.

Trước khi kiến tạo cho Fisher mở tỷ số, Hên bỏ lỡ ít nhất ba cơ hội ghi bàn, khi dứt điểm chệch cột hoặc bị thủ môn Cao Văn Bình cản phá. Sau đó, Hà Nội ghi thêm hai bàn nhờ công Nguyễn Hai Long ở phút 72 và đội trưởng Văn Quyết ở phút 90 trên chấm phạt đền.

Chiến thắng 3-0 giúp Hà Nội FC củng cố vị trí thứ tư với 27 điểm. Đội kém Ninh Bình một điểm, Thể Công bốn điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Khoảnh cách với đội đầu bảng Công an Hà Nội là 8 điểm, và thi đấu nhiều hơn hai trận.

Hà Nội FC sẽ bước vào quãng nghỉ hơn nửa tháng, do không thi đấu tứ kết Cup Quốc gia, đồng thời nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam tập trung. Đến ngày 4/4, Hà Nội sẽ làm khách trước Hải phòng ở vòng 17 V-League.

Đội hình xuất phát

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Đậu Văn Toàn, Đỗ Hùng Dũng, Hai Long, Văn Quyết, Đỗ Hoàng Hên, David Fisher

SLNA: Cao Văn Bình, Vương Văn Huy, Lê Nguyên Hoàng, Justin Garcia, Xuân Bình, Trần Mạnh Quỳnh, Phan Bá Quyền, Hồ Khắc Ngọc, Michael Olaha, Reon Moore, Ngô Văn Lương.

Hiếu Lương