Đồ họa 3D phong cách điện ảnh trong game Nghịch Thủy Hàn

Game Nghịch Thủy Hàn dùng đồ họa 3D kết hợp công nghệ ray tracing (dò tia) tăng tính chân thật của vật thể, kết hợp cùng những khung hình nghệ thuật.

Nghịch Thủy Hàn là sản phẩm của nhà sản xuất hàng đầu thế giới NetEase. VNGGames phát hành tại Việt Nam. Game công bố tại Việt Nam từ tháng 5.

Ngày 26/9, Nghịch Thủy Hàn bước vào giai đoạn thử nghiệm sớm Closed Beta. Game thủ tham gia đã trực tiếp kiểm chứng về đồ họa, lối chơi, cốt truyện và đưa ra nhiều đánh giá tích cực.

Một trong những ưu điểm của sản phẩm là đồ họa mang phong cách điện ảnh. Game sở hữu một nền tảng đồ họa 3D tả thực với nhân vật được thiết kế có độ chi tiết cao. Giúp sức cho điều này là công nghệ ray tracing hợp tác giữa NetEase và Qualcomm.

Ray Tracing là kỹ thuật tạo ra một hình ảnh bằng cách dò đường đi của ánh sáng thông qua các điểm ảnh trên một mặt phẳng ảnh và mô phỏng hiệu ứng của nó khi tương tác với các vật ảo xung quanh.

Một cảnh trong game với khung hình mang tính điện ảnh. Ảnh VNGGames

Sự phối hợp giữa đồ họa cùng ánh sáng tả thực của công nghệ ray tracing, cộng hưởng với các góc quay điện ảnh tạo trải nghiệm "mãn nhãn" cho game thủ trong quá trình chơi.

Từ nền tảng đồ họa, game xây dựng cốt truyện từ tác phẩm Nghịch Thủy Hàn nổi tiếng của nhà văn Ôn Thụy An nằm trong vũ trụ tiểu thuyết Tứ Đại Danh Bổ. Những khung hình 3D giúp tái hiện thế giới võ hiệp chân thực hơn.

Về cốt truyện, Nghịch Thủy Hàn theo nguyên tác gắn với thời Bắc Tống tại Trung Quốc. Theo giới thiệu, bối cảnh tổng thể được xây dựng theo chuẩn văn hóa của triều đại này. Những ghi chép cổ mô tả về cuộc sống của thời kỳ này được nghiên cứu, kỳ vọng tái hiện lại như một xã hội ảo mô phỏng trong game.

Cảnh sinh hoạt của thời Bắc Tống trong Nghịch Thủy Hàn. Ảnh VNGGames

Nhà phát triển tái hiện trang phục, kiến trúc, kiểu bàn ghế, kiệu, các tầng lớp người dân... qua hình ảnh trong game. Hệ thống các nghề nghiệp cũng được xây dựng theo bức tranh cổ nổi tiếng "Thanh minh thượng hà" với nghệ nhân câu lan, giám thuế quan, bố đầu, thầy tướng số. Người chơi rèn luyện kỹ năng để mở khóa nghề nghiệp, hành nghề kiếm tiền như cuộc sống thật.

Game cũng xây dựng không khí sinh hoạt cộng đồng như họp chợ, ăn uống, thưởng thức ca múa, chơi đàn... Người chơi còn có thể thấy người bán hàng rong hát những bài hát kéo khách khi đi dọc các con phố hay nghe thôn nữ ca hát khi giặt đồ bên suối ở vùng thôn quê. Không khí sinh hoạt tạo cho người chơi cảm giác nhập vai chân thực.

Nghịch Thủy Hàn cải tiến cách chơi nhằm thoát khỏi khuôn mẫu "pay to win" (trả tiền để thắng). Game chú trọng rèn luyện để nâng cao kỹ năng hơn nạp tiền để đổi lấy sức mạnh.

Trong game, người chơi có thể làm bất cứ điều gì từ việc trở thành một người thông thạo nghề nghiệp, làm nông xây gia viên, phiêu lưu thám hiểm... "Cũng chính vì vậy, việc nạp thẻ không thể trực tiếp mua lấy sức mạnh mà chỉ có thể mua các vật phẩm liên quan đến thời trang là chính", đại diện nhà phát hành nói về cơ chế game.

Thế giới mở được dựng bằng đồ họa trong game. Ảnh: VNGGames

Sức mạnh chiến đấu thiết kế theo hướng đa dạng. Người chơi sẽ bắt đầu với bộ kỹ năng môn phái nhưng có thể thay thế bằng cách thu nhặt từ các nguồn khác nhau.

Hoài Phương