Đồ hiệu trong 'The Devil Wears Prada 2'

Anne Hathaway trong vai Andy Sachs, diện jumpsuit kim tuyến phối áo khoác da, đội mũ beret, xuất hiện trên phố hôm 7/10. Ảnh: Backgrid
Dự kiến ra rạp ngày 1/5/2026, phần hai The Devil Wears Prada (Yêu nữ thích hàng hiệu) thu hút sự chú ý khi liên tục hé lộ những bộ cánh trên phim trường. Tác phẩm của đạo diễn David Frankel nổi tiếng về yếu tố thời trang. Trong phim, các nhân vật như Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt đều ăn vận thẩm mỹ, đại diện cho phong cách công sở hiện đại và hợp mốt.
Anne Hathaway trong vai Andy Sachs, diện jumpsuit kim tuyến phối áo khoác da, đội mũ beret, xuất hiện trên phố hôm 7/10. Ảnh: Backgrid
Dự kiến ra rạp ngày 1/5/2026, phần hai The Devil Wears Prada (Yêu nữ thích hàng hiệu) thu hút sự chú ý khi liên tục hé lộ những bộ cánh trên phim trường. Tác phẩm của đạo diễn David Frankel nổi tiếng về yếu tố thời trang. Trong phim, các nhân vật như Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt đều ăn vận thẩm mỹ, đại diện cho phong cách công sở hiện đại và hợp mốt.
Nhà thiết kế Molly Rogers chịu trách nhiệm thực hiện phục trang trong phim. Khác với phần một, phần này đem tới những bộ cánh đa dạng phong cách hơn như tối giản, cầu kỳ, lộng lẫy, phóng khoáng.
Phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lauren Weisberger. Phần đầu xoay quanh cuộc sống của Andy Sachs (Anne Hathaway), mới tốt nghiệp đại học. Bằng bản lĩnh và trí thông minh, cô dần chinh phục được Miranda Priestly (Meryl Streep), tổng biên tập tạp chí thời trangRunway. Tuy nhiên, Andy đánh mất bản thân và những người thân thiết.
Nhà thiết kế Molly Rogers chịu trách nhiệm thực hiện phục trang trong phim. Khác với phần một, phần này đem tới những bộ cánh đa dạng phong cách hơn như tối giản, cầu kỳ, lộng lẫy, phóng khoáng.
Phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lauren Weisberger. Phần đầu xoay quanh cuộc sống của Andy Sachs (Anne Hathaway), mới tốt nghiệp đại học. Bằng bản lĩnh và trí thông minh, cô dần chinh phục được Miranda Priestly (Meryl Streep), tổng biên tập tạp chí thời trangRunway. Tuy nhiên, Andy đánh mất bản thân và những người thân thiết.
Trailer The Devil Wears Prada phần một năm 2006. Video: 20th Century Studios
Nhân vật của Anne Hathaway được cho là đại diện dân văn phòng hiện đại, năng động và đề cao gu thẩm mỹ cá nhân. Trong một phân cảnh, Hathaway mặc cả bộ trắng gồm áo phông phá cách của Phoebe Philo, quần Nili Lotan, giày Prada, kính râm Barton Perreira và vòng cổ Simone Rocha.
Nhân vật của Anne Hathaway được cho là đại diện dân văn phòng hiện đại, năng động và đề cao gu thẩm mỹ cá nhân. Trong một phân cảnh, Hathaway mặc cả bộ trắng gồm áo phông phá cách của Phoebe Philo, quần Nili Lotan, giày Prada, kính râm Barton Perreira và vòng cổ Simone Rocha.
Ở một cảnh khác, cô diện váy Fendi, mang giày Ulla Johnson, đeo túi Coach cổ điển, kính râm Garrett Leight và vòng cổ Jemma Wynne.
Ở một cảnh khác, cô diện váy Fendi, mang giày Ulla Johnson, đeo túi Coach cổ điển, kính râm Garrett Leight và vòng cổ Jemma Wynne.
Anne Hathaway toát lên vẻ ngầu trong bộ áo liền quần Re/Done x Ford lấy cảm hứng từ bảo hộ lao động, sandals Chanel, túi Valentino và kính râm Celine.
Anne Hathaway toát lên vẻ ngầu trong bộ áo liền quần Re/Done x Ford lấy cảm hứng từ bảo hộ lao động, sandals Chanel, túi Valentino và kính râm Celine.
Thời trang đi làm với bộ quần áo vintage kẻ sọc của Jean Paul Gaultier, bốt Saint Laurent, túi Coach, vòng cổ Jemma Wynne và nhẫn Natasha Schweitzer. Ảnh: SplashNews
Thời trang đi làm với bộ quần áo vintage kẻ sọc của Jean Paul Gaultier, bốt Saint Laurent, túi Coach, vòng cổ Jemma Wynne và nhẫn Natasha Schweitzer. Ảnh: SplashNews
Anne chọn đầm xanh, túi Rabanne cùng giày Rene Caovilla trong một bữa tiệc.
Anne chọn đầm xanh, túi Rabanne cùng giày Rene Caovilla trong một bữa tiệc.
Phong cách menswear được thể hiện với cà vạt, kính râm Chanel, jumpsuit Ulla Johnson, giày Chloé, túi Coach vintage.
Phong cách menswear được thể hiện với cà vạt, kính râm Chanel, jumpsuit Ulla Johnson, giày Chloé, túi Coach vintage.
"Yêu nữ" Miranda Priestly do Meryl Streep thủ vai cũng có nhiều bộ cánh hút mắt, trong đó có áo khoác Lanvin, váy Gabriela Hearst, thắt lưng Proenza Schouler, giày Gucci và kính râm Jimmy Choo.
"Yêu nữ" Miranda Priestly do Meryl Streep thủ vai cũng có nhiều bộ cánh hút mắt, trong đó có áo khoác Lanvin, váy Gabriela Hearst, thắt lưng Proenza Schouler, giày Gucci và kính râm Jimmy Choo.
Cách phối đồ đơn giản và hiệu quả với tông chủ đạo trung tính gồm áo khoác Sa Su Phi, sơ mi trắng của nhà mốt Việt, quần Tây Max Mara, cặp đựng tài liệu Mark Cross. Để bộ cánh bớt đơn điệu, bà mang giày đỏ của Jacquemus, kính râm Tiffany.
Cách phối đồ đơn giản và hiệu quả với tông chủ đạo trung tính gồm áo khoác Sa Su Phi, sơ mi trắng của nhà mốt Việt, quần Tây Max Mara, cặp đựng tài liệu Mark Cross. Để bộ cánh bớt đơn điệu, bà mang giày đỏ của Jacquemus, kính râm Tiffany.
Các diễn viên Meryl Streep, Simone Ashley (giữa) và Stanley Tucci diện đồ Dolce & Gabbana từ đầu đến chân.
Các diễn viên Meryl Streep, Simone Ashley (giữa) và Stanley Tucci diện đồ Dolce & Gabbana từ đầu đến chân.
Trang phục văn phòng phá cách của Emily Blunt với cách mặc corset Wiederhoeft bên ngoài sơ mi, quần Jean Paul Gaultier, túi xách và kính râm Dior, giày Brandon Blackwood.
Trang phục văn phòng phá cách của Emily Blunt với cách mặc corset Wiederhoeft bên ngoài sơ mi, quần Jean Paul Gaultier, túi xách và kính râm Dior, giày Brandon Blackwood.
Sao Mai
Ảnh: GC Images