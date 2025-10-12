Đồ hiệu trong 'The Devil Wears Prada 2'

Nhà thiết kế Molly Rogers chịu trách nhiệm thực hiện phục trang trong phim. Khác với phần một, phần này đem tới những bộ cánh đa dạng phong cách hơn như tối giản, cầu kỳ, lộng lẫy, phóng khoáng.

Phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lauren Weisberger. Phần đầu xoay quanh cuộc sống của Andy Sachs (Anne Hathaway), mới tốt nghiệp đại học. Bằng bản lĩnh và trí thông minh, cô dần chinh phục được Miranda Priestly (Meryl Streep), tổng biên tập tạp chí thời trangRunway. Tuy nhiên, Andy đánh mất bản thân và những người thân thiết.