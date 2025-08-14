Đồ gia dụng Xiaomi 'xách tay' sắp bị siết tại Việt Nam

Các thiết bị gia dụng thương hiệu Mijia hàng nội địa Trung Quốc của Xiaomi nhiều khả năng không thể bán trên sàn thương mại điện tử, nền tảng web thời gian tới.

Theo nguồn tin của VnExpress, Xiaomi Việt Nam đang làm các thủ tục để bảo hộ thương hiệu Mijia tại thị trường Việt Nam. "Nếu thuận lợi, mọi việc sẽ hoàn tất trong năm nay. Khi đó, tất cả sản phẩm bán ra trong nước có tên, hình ảnh Mijia phải được sự cho phép của Xiaomi Việt Nam", một nhà phân phối chính hãng của công ty chia sẻ.

Sau khi thương hiệu Mijia được bảo hộ, hàng nghìn sản phẩm dưới dạng xách tay bán trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop, Lazada sẽ bị xóa sổ. Theo tìm hiểu, hàng chục mã sản phẩm Mijia đang có lượt bán hàng chục nghìn dù ra mắt chưa lâu. Các cửa hàng kinh doanh trên nền tảng web với quy mô lớn cũng sẽ bị xử lý nếu nhận được khiếu nại từ Xiaomi.

Xiaomi Việt Nam chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin trên.

Tủ lạnh, điều hòa, máy giặt thương hiệu Mijia trưng bày tại một sự kiện của Xiaomi ở Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hưng

Mijia là thương hiệu gắn với tất cả thiết bị gia dụng "chính chủ" của Xiaomi tại thị trường nội địa Trung Quốc như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, lọc khí, lọc nước. Trước đây, những sản phẩm dạng này khi có phiên bản quốc tế sẽ được thay đổi với logo Mi giống các dòng điện thoại, đồng hồ thông minh, máy tính bảng. Tuy nhiên, gần đây công ty thay đổi chiến lược khi quyết định sử dụng luôn thương hiệu Mijia ra thị trường quốc tế.

Đồ gia dụng của Xiaomi được nhiều người Việt ưa chuộng nhờ kiểu dáng hiện đại, đa dạng tính năng thông minh, giá rẻ nhưng hầu hết là hàng "xách tay" không được nhập khẩu chính ngạch, người dùng không nhận được hóa đơn VAT khi mua hàng. Các sản phẩm cũng gặp một số phiền toái khi sử dụng như phải cài đặt vùng nội địa Trung Quốc, kết nối không ổn định, không có ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh và khâu bảo hành hoàn toàn do cửa hàng đảm nhận thay vì dịch vụ chính hãng.

Xiaomi hứa hẹn mở rộng bán các sản phẩm gia dụng tại Việt Nam tại sự kiện giữa năm 2025. Ảnh: Tuấn Hưng

Hoàng Sơn, một người sử dụng đồ thông minh Xiaomi lâu năm, cho biết sử dụng hàng nội địa có nhiều bất cập, nhưng một phần do không có lựa chọn hàng chính hãng thay thế. "Xiaomi có hàng trăm mã sản phẩm gia dụng thú vị nhưng hàng chính hãng chỉ có số lượng đếm trên đầu ngón tay, thời gian ra mắt đôi khi muộn hơn nhiều và giá cao", anh nói.

Giống như Sơn, nhiều người yêu thích sản phẩm Xiaomi cũng lo lắng động thái mới khiến họ khó kiện tiếp cận đa dạng sản phẩm của công ty, giảm tính cạnh tranh, nhất là về giá bán.

So với các thương hiệu lớn khác như Samsung, LG, Xiaomi đưa rất ít sản phẩm gia dụng ra thị trường toàn cầu dù được người dùng tại nhiều nước ưa chuộng. Đây cũng là lý do nhiều cửa hàng tại Việt Nam những năm qua "sống nhờ" sản phẩm xách tay với doanh số cao hơn hàng chính hãng.

Việc bảo hộ thương hiệu Mijia có thể là động thái giúp Xiaomi Việt Nam mở đường kinh doanh đa dạng sản phẩm gia dụng thời gian tới. Tại sự kiện Cuộc sống thảnh thơi ngày 16/3, ông Niu Chen, Giám đốc kinh doanh Xiaomi Việt Nam, cho biết sẽ đưa tủ lạnh, máy giặt, điều hòa về Việt Nam vào nửa cuối năm. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VnExpress, số lượng model sẽ rất ít trong thời gian đầu và cũng chưa có sự xuất hiện của những mẫu cao cấp nhất.

Tuấn Hưng