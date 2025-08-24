Đồ dùng của hành khách bốc cháy, máy bay chở 166 người hạ cánh khẩn

Máy bay Mỹ chở 160 hành khách và phi hành đoàn 6 người phải hạ cánh khẩn ở thủ đô Washington vì thiết bị của hành khách bốc cháy.

Chuyến bay số hiệu 357 khởi hành từ Philadelphia đi Phoenix của hãng American Airlines buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Washington Dulles tại bang Virginia ngày 23/8, sau khi "thiết bị điện tử cá nhân" của một hành khách bốc khói.

Tiếp viên hàng không đã phát hiện khói, dùng bình chữa cháy trên máy bay để khống chế và thông báo cho cơ trưởng đổi hướng hạ cánh xuống Dulles.

Lính cứu hỏa kiểm tra hiện trường vụ cháy trên máy bay hãng American Airlines, hạ cánh khẩn cấp ở Washington Dulles ngày 23/8. Ảnh: ABC

American Airlines xác nhận thiết bị bốc cháy đã được tổ bay nhanh chóng khống chế trước khi máy bay hoàn tất hạ cánh lúc 11h50.

Hãng không tiết lộ cụ thể loại thiết bị trong sự cố này. Tuy nhiên, hành khách Xander Russel cho biết đây là một vụ cháy pin để trong cabin hành lý. "Khói lan khắp nơi suốt 20 phút, trước khi hành khách và tiếp viên hàng không dập tắt. Sau đó chúng tôi phải hạ cánh khẩn cấp", Russell mô tả.

Hành khách tên Adriana Novello, 22 tuổi, kể với ABC rằng cô đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếp viên hàng không trèo lên ghế gần cửa thoát hiểm để lấy bình chữa cháy. "Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi khói, nhiều người ho sặc sụa. Nhìn ra sau, chúng tôi thấy có vật gì đó đang cháy ngay lối đi", Novello kể.

Máy bay American Airlines đỗ trên đường băng tại sân bay LaGuardia, New York, tháng 1/2023. Ảnh: AP

Lực lượng cứu hỏa và nhân viên khẩn cấp đã có mặt trên đường băng khi máy bay hạ cánh. Không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương. Toàn bộ hành khách rời máy bay an toàn, không có vụ bắt giữ nào được ghi nhận.

"Chúng tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp của phi hành đoàn và đang nỗ lực đưa khách tới điểm đến nhanh nhất trong khả năng", đại diện hãng cho hay.

Thanh Danh (Theo Fox, ABC, Express)