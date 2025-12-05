Đô đốc Mỹ nói không được lệnh 'giết sạch' khi tập kích xuồng ma túy

Đô đốc Bradley khẳng định Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth không ra lệnh "giết sạch" trong vụ tập kích kép vào xuồng ma túy ngoài khơi Venezuela khiến 11 người chết.

Đô đốc Frank "Mitch" Bradley, lãnh đạo Bộ tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ (SOCOM), ngày 4/12 báo cáo trước quốc hội Mỹ liên quan đến cuộc điều tra cáo buộc ông ra lệnh phóng bồi tên lửa để hạ sát người sống sót trên "xuồng ma túy" ngoài khơi Venezuela hồi đầu tháng 9.

Nhà Trắng ngày 1/12 xác nhận quân đội Mỹ đã tiếp tục phóng tên lửa vào "xuồng ma túy" sau khi nhận thấy có hai người sống sót sau đợt tấn công thứ nhất. Đòn tập kích kép khiến tổng cộng 11 người trên xuồng thiệt mạng. Theo Nhà Trắng, đô đốc Bradley đã ra lệnh phóng bồi tên lửa, theo "phê duyệt của Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth".

Thông tin này gây chú ý, vì điều lệnh tác chiến của quân đội Mỹ nêu rõ "lệnh khai hỏa vào tàu đắm là bất hợp pháp", có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, đô đốc Bradley khẳng định với các nghị sĩ rằng Bộ trưởng Hegseth không ra lệnh "giết sạch" trong vụ tập kích kép.

"Ông Bradley nói rõ rằng ông không nhận được lệnh nào như vậy, kiểu 'không được nương tay' hay 'giết sạch họ'", thượng nghị sĩ Tom Cotton, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho biết sau cuộc họp.

Đô đốc Frank Bradley, lãnh đạo Bộ tư lệnh Tác chiến Đặc biệt (SOCOM). Ảnh: US Navy

Ngoài lắng nghe đô đốc Bradley báo cáo, các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa cũng được xem video về vụ tập kích kép. Video này chưa được quân đội Mỹ công khai.

Trong khi ông Cotton, thành viên đảng Cộng hòa, bảo vệ vụ tấn công, các nghị sĩ Dân chủ cho rằng sự việc "rất đáng lo ngại", đặt câu hỏi về lập luận của chính quyền Trump để tiến hành đòn tập kích kép.

"Mệnh lệnh được đưa ra khi đó về cơ bản là: phá hủy số ma túy, tiêu diệt 11 người trên xuồng", nghị sĩ Adam Smith, thành viên Dân chủ tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện, nói, cho biết ông đang yêu cầu mở rộng điều tra.

Sau khi xem video, các nghị sĩ lãnh đạo ủy ban an ninh quốc gia của Hạ viện và Thượng viện đưa ra những mô tả khác nhau về phản ứng, hành vi của hai người sống sót trên "xuồng ma túy" trước khi thiệt mạng do đòn đánh bồi của Mỹ.

Nghị sĩ Cotton nói ông thấy hai người này "cố lật lại chiếc xuồng chở ma túy đang hướng tới Mỹ để có thể tiếp tục chống trả". Ông cho biết đòn tấn công thứ hai diễn ra sau vụ đầu tiên "vài phút", với tổng cộng 4 tên lửa được phóng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Singapore ngày 31/5. Ảnh: AP

Tuy nhiên, nghị sĩ Jim Himes, thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, lại mô tả đây là "hai người đang nguy cấp, không còn khả năng tự di chuyển, bám vào chiếc xuồng đã bị phá hủy" và sau đó "bị lực lượng Mỹ giết hại".

Nghị sĩ Smith cho biết hai người này không phát tín hiệu cầu cứu hay bất kỳ động thái liên lạc nào, dù các nghị sĩ được thông báo rằng dường như họ đã "giơ tay vẫy" tại một thời điểm trong vụ tập kích.

Đảng Dân chủ đang yêu cầu công bố toàn bộ video về vụ tập kích, cùng các tài liệu ghi lại mệnh lệnh và mọi chỉ đạo liên quan từ Bộ trưởng Hegseth. Không có bất kỳ mệnh lệnh bằng văn bản hay chỉ thị miệng nào được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố trong cuộc báo cáo trước quốc hội.

Đức Trung (Theo AP, CNN)