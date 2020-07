Đồ điện gia dụng Comet cần thiết trong nhà

Ổ cắm nối dài Comet CES4435 gồm ba lỗ ba chấu và hai đầu kết nối USB, có thể sạc trực tiếp các thiết bị điện tử như điện thoại, iPad, pin sạc dự phòng... Ổ cắm có kích thước nhỏ cùng chiều dài dây điện 3 m, dễ dàng di chuyển. Ổ cắm làm bằng nhựa ABS, chịu được nhiệt độ cao và chống rò rỉ điện. Công tắc ON, OFF dùng ngắt nguồn điện, có thể tắt khi không cần dùng đến. Sản phẩm có giá 99.000 đồng, giảm 38% so với giá gốc.