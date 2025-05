Độ dày của iPhone 17 Pro Max

Video do "chuyên gia tin đồn" Majin Bu chia sẻ cho thấy iPhone 17 Pro Max có khung máy dày hơn thế hệ trước.

Thông tin iPhone 17 Pro Max sẽ dày hơn so với 16 Pro Max lần đầu được đề cập đầu năm nay với lý do máy sẽ được bổ sung hệ thống tản nhiệt buồng hơi. Công nghệ làm mát này đã xuất hiện trong nhiều máy Android cao cấp, giúp phân tán nhiệt đều trên bề mặt rộng hơn, ngăn hiện tượng giảm tốc độ do quá nhiệt và duy trì hiệu suất ổn định.

Trong video của Majin Bu, người từng đăng nhiều thông tin chính xác về các sản phẩm chưa ra mắt của Apple, kích thước của iPhone 17 Pro Max không được đề cập, nhưng cho thấy nó dày hơn so với trước.

Một số nguồn tin cho biết máy có số đo 8,725 mm trong khi bản tiền nhiệm là 8,25 mm. Trang Apple Insider ước tính rằng mức tăng 0,5 mm có thể giúp nâng thêm 8% dung lượng pin.

iPhone 17 Pro Max dày hơn so với thế hệ trước Bản dựng iPhone 17 Pro Max dựa trên tin rò rỉ. Video: Majin Bu

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được cho là sẽ thay đổi thiết kế và trở lại sử dụng vỏ nhôm. Trong đó, cụm camera vuông mở rộng thành hình chữ nhật choán hết bề ngang, tương tự Google Pixel 9 Pro. Diện tích phần này khá lớn, ba ống kính vẫn giữ cách bố trí tam giác và nằm bên trái. Đèn flash LED, micro và cảm biến Lidar được chuyển sang phải và xếp dọc. Máy sẽ có chip xử lý A19 Pro, RAM tăng lên 12 GB, ống tele 48 megapixel. Camera trước tăng lên 24 megapixel, gấp đôi thế hệ trước.

Thế hệ iPhone 2025 dự kiến ra mắt vào tháng 9 với bốn phiên bản iPhone 17, 17 Air, 17 Pro và 17 Pro Max. Trong đó, iPhone 17 Air là dòng hoàn toàn mới với thiết kế siêu mỏng, thay thế mẫu Plus.

Huy Đức (theo Apple Insider)