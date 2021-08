Đồ cưới đã sắm hết mà tôi còn nhiều băn khoăn

Tôi 26 tuổi, sống tình cảm và nội tâm. Anh 31 tuổi, khá khô khan và hơi vô tâm.

Ban đầu tôi nghĩ không hợp nhau nhưng khi yêu chúng tôi vẫn dung hòa được và có những phút giây hạnh phúc. Vì vậy tôi quyết định sẽ kết hôn với anh. Chúng tôi dọn ra ở trọ riêng gần đây và chuẩn bị cưới. Cách đây gần 3 tháng, anh phải thực hiện "3 tại chỗ" ở công ty, việc này sẽ còn kéo dài lâu nữa vì dịch bệnh đang phức tạp. Đây là thời gian lâu nhất chúng tôi xa nhau.

Cũng chính lúc này tôi dần nhận ra tình cảm của anh không nhiều như mình vẫn tưởng. Tôi muốn anh 1-2 tháng về thăm một lần vì đồng nghiệp anh vẫn về được. Tuy nhiên anh đã chọn ở lại công ty vì lý do mỗi lần về rồi lên bất tiện cho công việc. Với tôi xa mặt thì cách lòng, tình cảm cần được bồi đắp và vun vén, không nên xa nhau quá lâu. Tôi cũng lo anh ăn ngủ bất tiện ở công ty. Gọi video mỗi ngày tôi thấy tinh thần anh rất tốt, vui vẻ, cũng do tính anh rất dễ thích nghi với môi trường. Tôi ở nhà lâu nên stress, đôi lúc cũng nghi ngờ anh có người mới trong công ty do nhận thấy vài biểu hiện đáng nghi (tôi không tiện kể).

Công ty anh quy mô nhỏ, mọi người sinh hoạt như gia đình nên việc ngoại tình là có thể. Thêm việc anh ngày càng vô tâm khi có ngày không hề liên lạc với tôi, lúc giận nhau mà 3-4 ngày cũng không liên lạc gì. Tôi tự hỏi điều gì trong cuộc đời này anh mong muốn đạt được? Với tôi đó là một gia đình hạnh phúc, người chồng yêu vợ thương con, chân thành và giản dị. Còn với anh chắc là công việc, sự nghiệp.

Xin nói thêm về việc vì sao tôi nghi ngờ anh ngoại tình. Trước đây, đôi lần hai đứa cãi nhau to, tôi phát hiện anh nhắn tin tâm sự với nữ đồng nghiệp, chưa đến mức có những lời đường mật nhưng tôi không biết nếu mình giả vờ im lặng thì sau này hai người ấy sẽ đi đến đâu. Ở trước đám đông, anh ít khi nói chuyện, kết nối với tôi mà thường quan tâm giúp đỡ những người phụ nữ khác. Từ đó trong tôi xuất hiện cảm giác không an toàn.

Anh nói đi làm vì muốn kiếm tiền để ổn định, hơn 30 tuổi rồi mà anh không có bất kỳ khoản tiết kiệm nào. Tiền đi làm trong suốt nhiều năm trước anh đều gửi về cho mẹ trả nợ và xây nhà. Anh nói tôi yên tâm, anh đi làm vì cuộc sống của hai đứa chứ không phải là người tầm thường mà ngoại tình. Tôi biết tính anh ngại nhảy việc, công việc hiện tại lương không cao nhưng anh đã làm được 5-6 năm rồi, tôi cảm nhận anh đang cố để duy trì công việc này. Tôi không biết mình có nhạy cảm không hay do tình yêu của anh đã nhạt dần?

Tôi sống tình cảm, nấu ăn ngon, dịu dàng, hay nói yêu và hôn anh mỗi ngày, nói chung là típ người thiên về gia đình, vì thế khi xa anh tôi thấy trống rỗng. Tôi ở nhà đã cố gắng để làm mình bận rộn nhưng vẫn cảm thấy cô đơn và tủi thân. Dự định gần cuối năm nay cưới (có thể cưới online), hình cưới đã chụp, vàng lễ đã sắm, nhẫn cưới cũng mua rồi, vậy mà tôi lại băn khoăn có nên cưới anh không? Dù rất yêu anh nhưng nghĩ về tương lai khi hai đứa không cùng chung chí hướng tôi thấy lo lắng.

Mọi người có thể cho tôi lời khuyên trong lúc này được không? Tôi sẽ chấp nhận những lời chỉ trích. Nếu được, mong có nhiều bạn nam chia sẻ để tôi biết suy nghĩ của đàn ông trong trường hợp này. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Thùy

