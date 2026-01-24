Đố bạn bắt trúng chữ bắt đầu bằng chữ Y

Đây là kiểu câu đố nhìn thì vui, nghĩ thì đau đầu nhẹ, nhưng giải được rồi là muốn gật gù "à ha" liền.

Thoạt nhìn bức hình này, ai cũng bật cười vì nhân vật trông vừa ngây ngô vừa "hơi lạ đời". Một bên thì đứng im như đang suy nghĩ về cuộc đời, bên kia lại phóng đi nhanh như vừa nhớ ra deadline chưa nộp. Hai hình ảnh giống nhau mà số phận khác nhau, đúng kiểu nhìn là thấy có chuyện để nói.

Chi tiết mũi tên đỏ như đang thì thầm: "Ê, nhìn kỹ chỗ này nè!". Gợi ý bắt đầu bằng chữ Y khiến câu đố càng thêm hóc búa, bởi tiếng Việt đâu thiếu những chữ Y nghe quen mà đoán hoài không ra.

Không cần kiến thức cao siêu, chỉ cần tinh ý một chút và hiểu cách ông bà ta gửi gắm ý nghĩa qua từ ngữ. Thử đoán xem, điều gì khiến một bên đứng yên, còn bên kia thì "cao chạy xa bay"?

>> Xem đáp án

Mộc Trà