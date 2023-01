Đồ ăn chín nên được bảo quản thế nào?

Bảo quản thực phẩm chín trong tủ lạnh là cần thiết và khoa học nhưng cho đồ ăn vào tủ lạnh ở thời điểm nào là một vấn đề quan trọng ít người biết.

Theo các chuyên gia, bạn cần chú ý tới các khái niệm sau đây.

Vùng nhiệt độ nguy hiểm

Khi nói đến an toàn thực phẩm, bước đầu tiên là hiểu tầm quan trọng của khái niệm "vùng nhiệt độ nguy hiểm". Đây là phạm vi nhiệt độ mà vi khuẩn có hại phát triển nhanh chóng, gây ngộ độc hoặc các chứng bệnh khác. Theo Ghaida Batarseh Haven, chuyên gia an toàn thực phẩm tại Đại học Bang Michigan (Mỹ), vùng nhiệt độ nguy hiểm thường ở mức từ 3 độ C tới 60 độ C.

Các loại vi khuẩn có hại được kể đến bao gồm Salmonella và E.coli. Trên thực tế, những vi sinh vật như vậy có thể tăng gấp đôi chỉ sau 20 phút ở vùng nhiệt độ nguy hiểm.

Quy tắc hai giờ

Thực phẩm đã nấu chín chỉ có thể ở trong vùng nhiệt độ nguy hiểm trong một thời gian giới hạn, trước khi trở nên không an toàn. Chuyên gia Haven giải thích, thời gian tối đa mà thực phẩm dễ hỏng có thể được để trong khu vực nguy hiểm là hai giờ. Trong khoảng thời gian đó, thực phẩm phải được tiêu thụ, bảo quản đúng cách hoặc bỏ đi.

Vào những ngày nóng, khung thời gian này thậm chí còn ngắn hơn. Catie Beauchamp, Phó chủ tịch khoa học thực phẩm, chất lượng và an toàn của chuyên trang ButcherBox cho biết: "Nếu thời tiết nhiệt độ cao, thực phẩm nên được làm lạnh chỉ sau một giờ".

Cách để thực phẩm an toàn trong môi trường không khí

Nếu bạn tổ chức tiệc tối hoặc nấu bữa tối và cần để thức ăn ở ngoài, nên giữ thức ăn nóng ở 60 độ trở lên, tức là ngoài vùng nhiệt độ nguy hiểm. Beauchamp khuyên, đặt thức ăn trong nồi nấu chậm hoặc giữ nóng là cách cho phép bạn giữ những thực phẩm này bên ngoài một cách an toàn. Nếu không có thiết bị giữ nóng như nồi nấu chậm, tốt nhất bạn nên cho thức ăn đã nấu vào tủ lạnh và lấy ra từng lượng nhỏ.

Nên để thực phẩm nguội trước khi cho vào tủ

Haven cho biết, mặc dù thực phẩm đã nấu chín phải luôn được bảo quản trong tủ lạnh nhưng điều quan trọng không kém là tránh đặt các món ăn nóng trực tiếp vào tủ lạnh. Beauchamp giải thích: "Việc này sẽ kéo dài thời gian làm mát và thực phẩm của bạn sẽ giữ được lâu hơn trong vùng nguy hiểm".

Chuyên gia Haven khuyên bạn nên đặt thức ăn vào nhiều hộp nông để giúp nhiệt thoát ra nhanh hơn. Các lựa chọn khác bao gồm làm lạnh hộp đựng đồ ăn trong chậu nước đá trước khi cho thực phẩm đó vào tủ lạnh.

Thùy Linh (Theo Yahoo Life)