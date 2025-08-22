Đo 4 chỉ số mỡ máu tại nhà với thiết bị PixoTest Vision

Máy đo mỡ máu PixoTest Vision giúp người dùng chủ động sàng lọc và theo dõi 4 chỉ số mỡ máu quan trọng gồm cholesterol toàn phần, HDL, LDL và Triglyceride.

PixoTest Vision sử dụng công nghệ trắc quang UV-Vis đo mức độ hấp thụ ánh sáng từ phản ứng sinh hóa trên làm test để phân tích mẫu máu. Dựa vào màu sắc phản ứng, thiết bị định lượng 4 chỉ số mỡ máu quan trọng gồm cholesterol toàn phần, HDL, LDL và Triglyceride trong khoảng 3 phút.

Theo nhà sản xuất, kết quả đo của PixoTest Vision đạt độ chính xác cao, với tỷ lệ sai lệch trung bình khoảng 1,3% , tương đương tiêu chuẩn đánh giá chất lượng xét nghiệm của các phòng thí nghiệm chuyên dụng. Báo cáo từ FDA Mỹ cho thấy , khi so sánh kết quả xét nghiệm 158 mẫu máu bằng Pixotest Vision với hệ thống HPLC tự động (TOSOH G7), hệ số tương quan đạt 0,988 - khẳng định độ tin cậy của thiết bị.

Phân tích mẫu máu mao mạch. Ảnh: eblood

PixoTest Vision có thiết kế nhỏ gọn, giao diện hiển thị trực quan, dễ sử dụng tại nhà, nơi làm việc hoặc khi đi công tác, du lịch. Thiết bị giúp người dùng theo dõi thường xuyên các chỉ số lipid máu, từ đó điều chỉnh chế độ ăn uống và vận động phù hợp, hỗ trợ kiểm soát nguy cơ rối loạn chuyển hóa, xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch liên quan.

Sản phẩm phù hợp với những bệnh nhân rối loạn chuyển hóa, có một trong 4 chỉ số lipid ở mức cảnh báo, có tiền sử xơ vữa động mạch hoặc cần quan tâm, kiểm soát chỉ số liên tục theo ngày và tuần.

PixoTest Vision đo 4 chỉ số mỡ máu tại nhà. Ảnh: eblood

PixoTest Vision là kết quả gần một thập kỷ nghiên cứu và phát triển bởi iXensor - tập đoàn công nghệ y tế tại Đài Loan, có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cảm biến sinh học, công nghệ quang học tích hợp và phần mềm phân tích hình ảnh. Doanh nghiệp đã đăng ký thành công nhiều bằng sáng chế quốc tế, tạo nền tảng cho việc thương mại hóa thiết bị đo mỡ máu với độ chính xác cao và vận hành linh hoạt.

Sản phẩm đã đạt nhiều giải thưởng và chứng nhận quốc tế, như CES Innovation Awards (Mỹ) – giải thưởng dành cho các thiết bị đổi mới sáng tạo; đạt chứng nhận ISO 13485 về hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế. Sản phẩm còn được TFDA - cơ quan quản lý dược phẩm Đài Loan phê duyệt lưu hành.

Những chứng nhận và giải thưởng quốc tế là cơ sở cho thấy mức độ chính xác, độ tin cậy và tính an toàn của thiết bị. Đây cũng là yếu tố giúp sản phẩm được giới chuyên môn và người dùng đánh giá tích cực trong vai trò hỗ trợ theo dõi sức khỏe cá nhân.

Mặt khác, khi xét nghiệm bằng máy đo mỡ máu PixoTest Vision, kết quả sẽ được ghi nhận theo chuẩn IFCC - tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo tính tương thích với các hệ thống y tế toàn cầu. Dữ liệu này là cơ sở để quản lý sức khỏe máu thông qua ứng dụng PixoHealth Vision - nền tảng số thuộc hệ thống E-Blood.

Ứng dụng cho phép đồng bộ kết quả xét nghiệm qua Bluetooth chỉ trong vài giây và hiển thị kết quả dưới dạng số liệu và biểu đồ, hỗ trợ người dùng theo dõi xu hướng chỉ số mỡ máu, và phát hiện bất thường. Điểm nổi bật của PixoHealth Vision là AI Health Coach, công cụ phân tích dữ liệu, đưa ra khuyến nghị về chế độ ăn uống, nhắc nhở kiểm tra định kỳ và cảnh báo sức khỏe. Người dùng có thể chia sẻ dữ liệu với chuyên gia để nhận tư vấn và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp theo từng chỉ số.

Sự tích hợp giữa công nghệ xét nghiệm, AI và kết nối từ xa giúp rút ngắn thời gian xử lý, hỗ trợ chẩn đoán và kiểm soát rối loạn lipid máu hiệu quả. Với những cải tiến này, năm 2025, PixoTest Vision đã nhận Giải thưởng Xuất sắc Đài Loan lần thứ 33.

Giải thưởng Taiwan Excellence Award 2025. Ảnh: eblood

Thế Đan