DNSE tổ chức sự kiện công nghệ Future Tech Summit 2025

DNSE Future Tech Summit 2025 dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại TP HCM, nhằm cập nhật công nghệ và xu hướng giao dịch mới, trong bối cảnh thị trường chuẩn bị triển khai T+0 và bán chứng khoán chờ về.

Đây là sự kiện công nghệ chuyên sâu do DNSE tổ chức, quy tụ nhiều diễn giả như ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital; bà Li Wen Wong, đại diện IBM Châu Á - Thái Bình Dương; ông Võ Duy Anh, Tổng giám đốc AlgoTrade; bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc Công nghệ Ngân hàng CIMB... cùng đại diện các tổ chức công nghệ và đầu tư.

Với chủ đề "Seamless Market - Speed & Sync", chương trình gồm các tham luận và phiên thảo luận về vai trò của dữ liệu, hạ tầng công nghệ và những thay đổi trong hành vi nhà đầu tư khi thị trường bước vào kỷ nguyên giao dịch trong ngày. Chương trình cũng giới thiệu về ứng dụng công nghệ mở (Open API) cho giao dịch chứng khoán theo chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu cao về bảo mật và an toàn thông tin; đồng thời bàn về xu hướng giao dịch định lượng (Quantitative Trading) cùng các cơ hội và rủi ro khi đầu tư dựa trên dữ liệu và thuật toán.

Chia sẻ về lý do tổ chức sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE, cho biết sau khi hệ thống KRX đi vào vận hành, thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị áp dụng cơ chế giao dịch T+0 và bán chứng khoán chờ về. Những thay đổi này đòi hỏi hạ tầng công nghệ, tốc độ xử lý và năng lực quản trị rủi ro cao hơn để đáp ứng yêu cầu mới. Future Tech Summit 2025 được DNSE tổ chức nhằm giúp cộng đồng đầu tư chuẩn bị kiến thức cho giai đoạn mới.

"T+0 và bán chứng khoán chờ về sẽ khiến thị trường sôi động hơn, nhưng nhà đầu tư cần sẵn sàng về tâm thế và công cụ để thích ứng với môi trường giao dịch gần như không độ trễ", ông Giang nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE phát biểu tại một sự kiện của DNSE. Ảnh: DNSE

Bên cạnh các nội dung thảo luận, tại sự kiện, nhà đầu tư có thể trực tiếp trải nghiệm loạt công cụ dữ liệu từ TradingView, FiinQuant, WiChart, các giải pháp hỗ trợ giao dịch cơ sở, phái sinh, Open API và các sản phẩm công nghệ khác. Đáng chú ý, DNSE sẽ tổ chức giải Esport phái sinh ngay tại sân khấu, với sự tham gia của các nhà đầu tư dẫn đầu bảng xếp hạng "Lướt sóng phái sinh", cuộc thi giao dịch đã duy trì gần hai năm qua.

Thời gian qua, DNSE được biết đến là công ty chú trọng phát triển công nghệ với nhiều giải pháp mới như Lệnh AI hỗ trợ khớp lệnh tối ưu, Margin Deal quản trị rủi ro theo từng giao dịch, trợ lý ảo Ensa hay các bộ công cụ giao dịch phái sinh. DNSE cũng là một trong những công ty tiên phong tích hợp ứng dụng chứng khoán của mình với các đối tác như ZaloPay, TradingView, FiinTrade...

DNSE sở hữu nhiều sản phẩm tiên phong về công nghệ như Lệnh AI, Margin Deal... Ảnh: DNSE

Hiện công ty chứng khoán công nghệ này sở hữu hơn 1,3 triệu tài khoản, chiếm khoảng 12% thị trường, nằm trong top 10 công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2025, được vinh danh trong khuôn khổ sự kiện Vietnam Investment Forum 2026.

DNSE kỳ vọng Future Tech Summit 2025 sẽ mang lại giá trị thực tiễn cho cộng đồng nhà đầu tư, đồng thời tạo đà cho giai đoạn chuyển đổi công nghệ mạnh mẽ của thị trường chứng khoán.

Minh Ngọc