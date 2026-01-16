DNSE tăng doanh thu 77% năm 2025

Kết thúc năm 2025, DNSE ghi nhận doanh thu hơn 1.467 tỷ đồng, tăng 77% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 272,5 tỷ đồng, tăng 50%, vượt mục tiêu kinh doanh đặt ra từ đầu năm.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, riêng quý IV/2025, doanh thu của DNSE đạt 437,2 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2024. Trong cơ cấu doanh thu, mảng môi giới chứng khoán ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật với 125 tỷ đồng, tăng 217%, tương đương hơn ba lần so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 155,9 tỷ đồng, tăng 48%, trong khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 53 tỷ đồng, tăng 333%.

Cùng với đà tăng doanh thu, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán của DNSE cuối quý IV/2025 lập kỷ lục mới, vượt 5.832 tỷ đồng.

Về chi phí hoạt động, công ty chi hết 425,6 tỷ đồng trong quý IV, tăng 112% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán chiếm tỷ trọng lớn nhất, gần 150 tỷ đồng, tăng 198%. Do chi phí tăng mạnh và trích lập danh mục tự doanh, lợi nhuận trước thuế quý IV đạt 11,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9,3 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ban lãnh đạo DNSE, nhiều mảng hoạt động cốt lõi trong quý IV vẫn duy trì tăng trưởng tích cực, phản ánh hiệu quả mở rộng quy mô kinh doanh và gia tăng nhu cầu giao dịch của khách hàng. Tuy nhiên, bối cảnh thị trường phân hóa rõ nét, biến động mạnh theo nhóm ngành đã làm gia tăng mức độ rủi ro, ảnh hưởng đến kết quả trong ngắn hạn.

Lũy kế cả năm 2025, DNSE ghi nhận tổng doanh thu hơn 1.467 tỷ đồng, tăng 77% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán đạt 404 tỷ đồng, tăng 179% so với năm 2024, đóng góp lớn vào tăng trưởng chung. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 555,8 tỷ đồng, tăng 54%, trong khi lãi từ FVTPL đạt 171,4 tỷ đồng, tăng 258% so với năm trước.

Dù tổng chi phí cả năm tăng lên 1.127 tỷ đồng, DNSE vẫn đạt lợi nhuận trước thuế 340,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 272,5 tỷ đồng, tăng 50% so với 2024. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của công ty đạt hơn 15.000 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm. Đây là mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Song song với kết quả tài chính, DNSE tiếp tục mở rộng quy mô khách hàng và thị phần. Công ty hiện sở hữu khoảng 1,5 triệu tài khoản, chiếm 13% tổng số tài khoản trên thị trường, đồng thời duy trì vị trí dẫn đầu về số lượng tài khoản chứng khoán mở mới với khoảng 20% thị phần.

Tính đến cuối năm 2025, số lượng chứng khoán DNSE quản lý đạt hơn 2,1 tỷ cổ phiếu. Đáng chú ý, giá trị tài sản ròng (NAV) bình quân ngày của khách hàng đạt trên 52.000 tỷ đồng, cho thấy sự cải thiện cả về quy mô lẫn chất lượng tệp khách hàng.

Trong mảng chứng khoán phái sinh, DNSE tiếp tục ghi nhận bước tiến mạnh khi thị phần đạt 24% trong quý IV và 21% trong cả năm 2025, qua đó giữ vững vị trí top 2 toàn thị trường, chỉ sau hơn hai năm gia nhập lĩnh vực này.

Theo bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc DNSE, việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và công nghệ, lấy tốc độ giao dịch làm lợi thế cạnh tranh cốt lõi, đã giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh ở mảng phái sinh. Trong dài hạn, khi các chính sách như giao dịch T0 hay rút ngắn thời gian thanh toán được triển khai, các chiến lược giao dịch nhanh từ thị trường phái sinh có thể mở rộng sang thị trường cơ sở, tạo dư địa tăng trưởng mới cho công ty.

Nền tảng công nghệ và tốc độ giao dịch là một trong những chìa khóa cạnh tranh của DNSE. Ảnh: DNSE

Về chiến lược tăng cường nguồn lực tài chính, DNSE đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu và đang triển khai kế hoạch phát hành 85,65 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 nhằm tăng vốn điều lệ. Nguồn vốn này dự kiến phục vụ mở rộng cho vay margin, ứng trước tiền bán và bổ sung cho hoạt động tự doanh.

Đầu tháng 1, DNSE cũng đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương ứng 700 đồng mỗi cổ phiếu, tổng giá trị chi trả gần 240 tỷ đồng.

Minh Ngọc