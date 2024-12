DNSE phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

DNSE chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp từ 19/12/2024 đến 15/1/2025, nhằm huy động vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh.

Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, kỳ hạn 24 tháng, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Mỗi trái phiếu phát hành có mệnh giá 100.000 đồng. Nhà đầu tư cần mua tối thiểu 10 trái phiếu tương đương 1 triệu đồng tính theo mệnh giá trái phiếu. Trong năm đầu tiên, lãi suất cố định 8,5%. Từ kỳ tính lãi thứ ba lãi suất thả nổi, tính bằng 3,5% một năm và trung bình cộng lãi tiền gửi của nhóm ngân hàng quốc doanh. Doanh nghiệp cam kết trả lãi 6 tháng một lần, để nhà đầu tư có dòng tiền đều đặn trong suốt kỳ hạn.

Thời gian đăng ký nhận mua trái phiếu sẽ bắt đầu từ ngày 19/12/2024 đến 15/1/2025, ngày phát hành dự kiến vào 15/01/2025. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua tại trụ sở chính, các chi nhánh, phòng giao dịch của DNSE hoặc thông qua đại lý phân phối là Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC).

Đại diện DNSE cho biết, mục đích của việc phát hành lần này nhằm bổ sung vốn phục vụ cho các dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán và giao dịch ký quỹ cũng như tăng cường vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư giấy tờ có giá.

Văn phòng trụ sở DNSE. Ảnh: DNSE

Về tình hình kinh doanh, tại thời điểm quý III/2024, DNSE ghi nhận doanh thu đạt 193,7 tỷ đồng, tăng 12%. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 44,3 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng tài sản đạt 10.384 tỷ đồng. Dư nợ cho vay margin quý III của DNSE đạt 3.979 tỷ đồng, tăng 65% so với đầu năm và 89% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự gia tăng nhu cầu giao dịch và tín dụng từ các nhà đầu tư.

Việc DNSE tiếp tục duy trì được tỷ lệ nợ vay thấp và mức vốn chủ sở hữu ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng các dịch vụ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán.

Bên cạnh tăng trưởng về kết quả kinh doanh, khách hàng mới của doanh nghiệp cũng tăng đáng kể. Tính trung bình 9 tháng đầu năm 2024, DNSE chiếm 21,07% thị phần tài khoản mở mới toàn thị trường. Đặc biệt, trong mảng chứng khoán phái sinh, DNSE đã vươn lên xếp thứ ba trong quý III/2024 với 5,3% thị phần, theo số liệu của HNX.

Theo đại diện DNSE, để đạt được kết quả kinh doanh theo kế hoạch đề ra, công ty chứng khoán công nghệ này đang nỗ lực đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán. Đồng thời, DNSE tiếp tục duy trì hạ tầng công nghệ vững mạnh, phát triển các sản phẩm tài chính đa dạng, mở rộng tệp khách hàng, bám sát định hướng công ty chứng khoán công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Minh Ngọc