DNSE nhận giải thưởng thương hiệu mạnh lần thứ tư

Chứng khoán DNSE lần thứ tư lọt top 10 thương hiệu mạnh tại Lễ công bố Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025, do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức.

Cụ thể, DNSE lần đầu được vinh danh vào năm 2022 ở hạng mục Top 10 Thương hiệu mạnh tăng trưởng ấn tượng. Tiếp theo, trong các năm 2023-2025, công ty liên tục duy trì vị trí trong top 10 thương hiệu tiên phong đổi mới sáng tạo, nhờ chiến lược phát triển dựa trên công nghệ số.

Thương hiệu mạnh Việt Nam là giải thưởng thường niên nhằm vinh danh các doanh nghiệp Việt Nam có thành tích nổi bật. Năm nay, hạng mục Tiên phong đổi mới sáng tạo được đánh giá là một trong những hạng mục quan trọng, trong bối cảnh chuyển đổi số đang được xem là động lực then chốt để khẳng định vị thế đất nước trong thập kỷ tới. Năm nay, các tiêu chí đánh giá không chỉ dựa trên quy mô, lợi nhuận, giá trị bền vững, mà còn xét về năng lực đổi mới, đóng góp xã hội và khả năng vươn tầm quốc tế.

Đại diện DNSE nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu mạnh - Tiên phong đổi mới sáng tạo. Ảnh: DNSE

Bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc DNSE cho biết, việc liên tiếp được vinh danh là sự ghi nhận cho định hướng phát triển bền vững của công ty.

"5 năm gần đây, DNSE theo đuổi mục tiêu "Đơn giản hoá đầu tư cho người Việt" thông qua những sáng kiến công nghệ, giúp việc đầu tư trở nên dễ dàng hơn. Đó là một chặng đường đầy nỗ lực để chuyển mình và phát triển, cũng là chiến lược lâu dài để tạo nên sức cạnh tranh của DNSE", bà Linh chia sẻ.

Để theo đuổi mục tiêu, DNSE liên tục hoàn thiện hệ sinh thái số với nhiều tính năng mới, giúp quá trình đầu tư thuận tiện, minh bạch hơn. Trong đó, Margin Deal, giải pháp quản trị cho vay theo từng giao dịch, cung cấp gói vay linh hoạt với lãi suất từ 5,99% và khả năng kiểm soát rủi ro tối ưu. Trợ lý ảo Ensa ứng dụng AI để cập nhật thị trường, đưa ra khuyến nghị theo nhiều bộ chỉ báo, có khả năng tương tác trực tiếp với người dùng. Đặc biệt, Giải pháp này từng được vinh danh tại AI Awards 2024 trong hạng mục "Giải pháp AI đột phá lĩnh vực tài chính".

DNSE hiện đang sở hữu các sản phẩm tiên phong ứng dụng công nghệ và AI trong chứng khoán. Ảnh: DNSE

Năm 2025, DNSE tiếp tục ra mắt Lệnh AI, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tối ưu giá khớp, chia nhỏ lệnh lớn, tiết kiệm thời gian giao dịch. Bên cạnh đó, công ty phát triển nền tảng mở kết nối API với ngân hàng, tổ chức tài chính và hệ thống dữ liệu, hình thành "vũ trụ" tài chính toàn diện. Ở mảng phái sinh, DNSE đang duy trì vị trí top 2 thị phần nhờ hệ thống giao dịch tự động nhiều tính năng.

Đổi mới sáng tạo đã mang lại kết quả kinh doanh tích cực. Ước tính tám tháng đầu năm 2025, DNSE đạt doanh thu lũy kế 936 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ và hoàn thành 98% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế gần 350 tỷ đồng, tăng 98%, vượt 107% kế hoạch. Dư nợ margin đạt kỷ lục 6.591 tỷ đồng, trong khi số tài khoản chứng khoán vượt 1,2 triệu, chiếm 12% toàn thị trường. Công ty cũng tăng vốn qua nhiều hình thức, trong đó có đợt chào bán 10 triệu trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, nhận đăng ký từ 6/10 - 27/10.

Theo bà Nguyễn Ngọc Linh, với những điểm sáng của thị trường chứng khoán và triển vọng nâng hạng, công ty sẽ tận dụng tối đa nền tảng vốn, công nghệ và đẩy mạnh cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, sẵn sàng cho các bước phát triển trong thời gian tới.

Minh Ngọc