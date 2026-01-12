DNSE nâng thị phần môi giới chứng khoán phái sinh lên 24%

DNSE mở rộng thị phần lên 24,26% trong quý IV/2025, giữ vững vị thế top 2 trên bảng xếp hạng thị phần phái sinh.

Theo số liệu của HNX, chỉ sau 2 năm rưỡi ra mắt sản phẩm phái sinh, công ty chứng khoán công nghệ này đã liên tục vươn lên chiếm lĩnh thị phần trong bảng xếp hạng thị phần môi giới chứng khoán phái sinh. Trước đó, cuối quý IV/2024, DNSE lần đầu tiên lọt top 2 thị phần chứng khoán phái sinh với 9,98% thị phần. Đến quý IV/2025, công ty đã mở rộng thêm tới 14,28% thị phần.

Một trong những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng thị phần là hệ thống giao dịch công nghệ, với ưu thế về tốc độ xử lý lệnh, độ ổn định và các tính năng hỗ trợ giao dịch như cài đặt lệnh tự động, chốt lời, cắt lỗ, cảnh báo lãi lỗ. Những công cụ này được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch có tần suất cao của nhà đầu tư phái sinh.

Theo bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc DNSE, công ty đang tiếp tục đầu tư vào hệ thống giao dịch, trong đó có trung tâm dữ liệu mới tại TP HCM với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Đây được xem là bước đi trong chiến lược dài hạn nhằm nâng cao năng lực xử lý hệ thống và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh đó, DNSE cũng thu hút nhà đầu tư nhờ chuỗi những hoạt động xuyên suốt, kích thích sự phát triển của cộng đồng đầu tư chứng khoán phái sinh. Giải đấu "Lướt sóng Phái sinh" được công ty duy trì hơn hai năm qua, tạo sân chơi định kỳ cho nhà đầu tư trải nghiệm giao dịch trong môi trường cạnh tranh thực tế.

Tiếp nối chuỗi hoạt động này, mới đây, DNSE giới thiệu hình thức thi đấu mới mang tên "Live Battle", cho phép người xem theo dõi trực tiếp chiến thuật của các đấu thủ phái sinh trong phiên giao dịch. Hình thức này được DNSE giới thiệu lần đầu tại sự kiện DNSE Future Tech Summit vào tháng 11/2025 và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng nhà đầu tư.

Hình thức thi đấu phái sinh trực tiếp từng được DNSE giới thiệu tại sự kiện DNSE Future Tech Summit vào tháng 11/2025. Ảnh: DNSE

Theo kế hoạch, giải đấu Live Battle - Lướt sóng Phái sinh sẽ được tổ chức định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ 13h ngày 16/1/2026, với vòng chung kết dự kiến diễn ra tại DNSE Future Tech Summit cuối năm 2026. Các phiên thi đấu được phát trực tiếp trong 90 phút, xếp hạng dựa trên hiệu quả giao dịch thực tế trong phiên.

Các đấu thủ tham gia Live Battle được lựa chọn từ nhóm nhà đầu tư có kinh nghiệm trong cộng đồng phái sinh của DNSE. Một số nhà đầu tư cho biết, việc quan sát chiến thuật của những người giao dịch lâu năm ngay trong phiên giúp họ có thêm góc nhìn thực tế về cách vận dụng chiến lược và quản trị rủi ro, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động mạnh.

Song song với Live Battle, DNSE tiếp tục duy trì cuộc thi "Lướt sóng Phái sinh" phiên bản thường kỳ với giải thưởng theo tuần và tháng. Các hoạt động này nhằm gia tăng trải nghiệm cho nhà đầu tư, đồng thời mở rộng tệp khách hàng trong mảng chứng khoán phái sinh, lĩnh vực đang được DNSE xác định là một trong những trọng tâm phát triển.

Minh Ngọc