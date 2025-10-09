DNSE lọt top 6 thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên HNX

Chứng khoán DNSE xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất HNX quý III, theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cụ thể, DNSE chiếm 4,63% thị phần, xếp vị trí thứ 6, sau VPS, TCBS, SSI và VnDirect. Ngoài ra, công ty chứng khoán này cũng tiếp tục giữ vững vị trí top 2 thị phần môi giới chứng khoán phái sinh, với gần 24%, tăng hơn 6% so với quý II/2025.

Bảng xếp hạng 10 công ty có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất sàn HNX trong quý III. Ảnh: DNSE

Trước đó, trong quý I/2024, công ty lần đầu có mặt trong top 10 thị phần môi giới chứng khoán phái sinh với vị trí thứ 5 (chiếm 4,01%). Chỉ sau một năm, DNSE vươn lên hạng 2 với 16,7% thị phần trong quý I/2025 và tiếp tục gia tăng trong các quý tiếp theo.

Bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc DNSE cho rằng, kết quả này có được nhờ chiến lược tập trung vào công nghệ, AI và hệ thống sản phẩm linh hoạt, đồng thời cho thấy đà tăng trưởng ổn định của DNSE trong nhóm các công ty chứng khoán mới.

Theo bà Linh, thị trường chứng khoán diễn biến sôi động, thanh khoản tích cực trong quý II và quý III. Trong bối cảnh đó, hệ thống sản phẩm số của DNSE hoạt động hiệu quả, tốc độ và ổn định đã mang lại tăng trưởng tích cực về thị phần, doanh thu và lợi nhuận.

DNSE xây dựng nền tảng Entrade X với mục tiêu Đơn giản hóa đầu tư cho người Việt. Ảnh: DNSE

DNSE hiện sở hữu nhiều giải pháp công nghệ nổi bật như hệ thống quản trị cho vay theo từng giao dịch (Margin Deal) với các gói vay linh hoạt, lãi suất từ 5,99%, cho phép khách hàng tự đề xuất gói vay theo nhu cầu. Mới đây, tính năng Lệnh AI được DNSE ra mắt, giúp tự động chia lệnh lớn thành các lệnh nhỏ, từ đó tối ưu giá và thời gian giao dịch, đặc biệt với lệnh khối lượng lớn.

Mảng phái sinh của DNSE cũng ghi nhận lượng khách hàng tăng nhanh nhờ hệ thống ổn định và các tính năng tự động hóa, giúp nhà đầu tư kịp thời ứng biến với biến động thị trường.

Theo chuyên gia, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi, cùng kỳ vọng dòng vốn ngoại gia tăng sẽ mở ra cơ hội cho các công ty chứng khoán như DNSE tiếp tục mở rộng hoạt động môi giới, đưa ra những sản phẩm mới phục vụ khách hàng.

Minh Ngọc