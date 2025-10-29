DNSE huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Chứng khoán DNSE vừa hoàn tất phát hành 10 triệu trái phiếu ra công chúng, thu về 1.000 tỷ đồng nhằm tăng cường nguồn vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán và cho vay ký quỹ.

Cụ thể, từ ngày 6/10 đến 27/10, DNSE đã chào bán thành công toàn bộ 10 triệu trái phiếu mã DSE125018, mệnh giá 100.000 đồng. Đây là lô trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 24 tháng.

Lãi suất của trái phiếu được thiết kế linh hoạt. Cụ thể, trong 12 tháng đầu tiên (hai kỳ tính lãi), mức lãi suất cố định là 8,3% một năm. Từ kỳ tính lãi thứ ba trở đi, lãi suất áp dụng theo cơ chế thả nổi, tính bằng tổng 3,5% một năm cộng với lãi suất tham chiếu (trung bình cộng lãi suất của bốn ngân hàng quốc doanh).

Đây là lần thứ hai DNSE phát hành trái phiếu ra công chúng. Ảnh: DNSE

Đây là lần thứ hai DNSE phát hành trái phiếu ra công chúng, sau đợt huy động 300 tỷ đồng năm 2024. Việc phân phối thành công toàn bộ khối lượng chào bán trái phiếu cho thấy sức hấp dẫn của DNSE trên thị trường vốn cũng như tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Đợt huy động vốn diễn ra trong bối cảnh DNSE ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng. Theo báo cáo tài chính quý III, doanh thu hoạt động của công ty đạt 489,5 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 171,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 136,8 tỷ đồng, đều cao gấp 3 lần cùng kỳ.

DNSE là một trong những công ty chứng khoán có tốc độ tăng trưởng nhanh. Ảnh: DNSE

Lũy kế 9 tháng, DNSE ghi nhận tổng doanh thu gần 1.030 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 328,6 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế, lợi nhuận đạt 263,3 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, công ty chứng khoán công nghệ này đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025. Tổng tài sản DNSE cũng tăng lên mức trên 14.000 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm.

Theo đại diện DNSE, kết quả tăng trưởng đến từ việc tận dụng xu hướng tích cực của thị trường, đặc biệt ở mảng tự doanh, cho vay ký quỹ và môi giới chứng khoán. Trong đó, dư nợ cho vay quý III cán mốc kỷ lục 5.750 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm.

Với tốc độ tăng trưởng ổn định và nguồn vốn mới được bổ sung, trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ và tối ưu trải nghiệm người dùng, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị phần.

Minh Ngọc