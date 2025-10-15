DNSE hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm sau ba quý

Chứng khoán DNSE ghi nhận lợi nhuận trước thuế 328,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 263,3 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm, sau 3 quý.

Theo cáo báo tài chính, trong quý III, doanh thu hoạt động của DNSE đạt 489,5 tỷ đồng, tổng doanh thu 491,7 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế 171,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 136,8 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 171,2 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 156,2 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Chỉ tiêu Quý III/2025 (tỷ đồng) Biến động so với cùng kỳ 2024 (%) Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 (tỷ đồng) Biến động so với cùng kỳ 2024 (%) Tổng doanh thu 491,7 144,6% 1.030 75,5% Lợi nhuận trước thuế 171,1 208,3% 328,6 76,7% Lợi nhuận sau thuế 136,8 208,3% 263,3 77%

Đại diện DNSE cho biết, xu hướng tăng mạnh của thị trường trong quý III đã giúp hoạt động tự doanh của công ty ghi nhận kết quả tích cực. Trong đó, lợi nhuận từ các khoản đầu tư tài chính (FVTPL) đạt hơn 71 tỷ đồng, cao gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động đạt trên 1.023 tỷ đồng; tổng doanh thu gần 1.030 tỷ đồng.Lợi nhuận trước thuế 328,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 263,3 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ cho vay của công ty cũng đạt mốc kỷ lục mới 5.750 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm. Hết tháng 9, tổng tài sản DNSE đạt trên 14.000 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm.

Bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc DNSE cho biết, diễn biến sôi động của thị trường trong năm nay tạo cơ hội để công ty phát huy hệ sinh thái sản phẩm công nghệ, thu hút khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng. Đây là giai đoạn có kết quả kinh doanh và thị phần bứt phá kỷ lục trong lịch sử phát triển của DNSE.

Bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc DNSE. Ảnh: DNSE

Về thị phần tài khoản mở mới, DNSE đang giữ phong độ ổn định, luôn nằm trong top các công ty dẫn đầu. Ba quý đầu năm 2025, DNSE ghi nhận 361.000 tài khoản mở mới, chiếm trên 20% số tài khoản mở mới toàn thị trường. Hiện công ty sở hữu trên 1,3 triệu tài khoản chứng khoán, chiếm 12% tổng số tài khoản toàn thị trường.

Trong quý III, DNSE đã vươn lên lọt top 6 bảng xếp hạng thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX, với 4,63% thị phần. Ở mảng chứng khoán phái sinh, DNSE tiếp tục giữ vững vị thế top 2, với gần 24% thị phần, tăng hơn 6% so với quý trước, theo báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo DNSE, đà tăng trưởng thị phần liên tục thời gian qua xuất phát từ việc công ty tập trung phát triển chuỗi tính năng sản phẩm chứng khoán số khác biệt, với nhiều công cụ hỗ trợ giao dịch tiên tiến.

Trong đó, hệ thống quản trị, cho vay theo từng giao dịch (Margin Deal) là sản phẩm độc quyền, cho phép nhà đầu tư mua bán từng lệnh với các gói vay có lãi suất và tỷ lệ khác nhau, từ đó tối ưu hóa chiến lược đầu tư. DNSE cũng kết hợp năng lực con người với công nghệ AI để đưa ra gợi ý ý tưởng, kế hoạch hành động linh hoạt theo biến động thị trường, đồng thời cung cấp công cụ Lệnh AI giúp chia nhỏ lệnh và tối ưu hóa mức giá khớp.

Lệnh AI là một trong những tính năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo nổi bật của DNSE. Ảnh: DNSE

Trong ba năm qua, công ty luôn xác định việc phát triển nền tảng giao dịch ổn định, an toàn và tốc độ xử lý cao là trọng tâm đầu tư, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm nhà đầu tư giao dịch chủ động, tần suất cao. Nhờ đó, tính đến hết quý III, số lượng tài khoản có giá trị tài sản (NAV) trên 1 tỷ đồng tại DNSE đã tăng 50% so với cuối năm 2024, thể hiện sự tăng trưởng của nhóm khách hàng chất lượng cao.

Để chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh, DNSE đang triển khai các hoạt động tăng vốn nhằm củng cố năng lực tài chính. Từ ngày 6/10 đến 27/10, công ty chào bán 10 triệu trái phiếu, dự kiến huy động khoảng 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán và giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Trái phiếu DSE125018 có lãi suất 8,3% một năm trong hai kỳ tính lãi đầu tiên; các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi, tính bằng tổng 3,5% một năm và mức trung bình lãi suất tham chiếu của bốn ngân hàng quốc doanh. Lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần.

Bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc DNSE kỳ vọng, việc tăng vốn cùng với hệ sinh thái sản phẩm linh hoạt hiện có sẽ giúp công ty nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu thị trường và có những bước phát triển mạnh mẽ, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước nhiều triển vọng.

Minh Ngọc