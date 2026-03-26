DNSE đầu tư vào công ty tài sản số của Sun Group

DNSE mua lại 1% cổ phần Công ty Tài sản số Việt Nam, đơn vị thành viên thuộc Sun Group.

Thông tin trên được ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE, công bố tại phiên họp thường niên ngày 26/3. Lý giải về việc chỉ đầu tư mua 1% vào doanh nghiệp này, ông Giang cho biết DNSE mong muốn đóng vai trò đồng hành, hợp tác để phát triển mảng tài sản số.

Ngoài ra, doanh nghiệp của ông muốn là đơn vị trung gian, kết nối với các bên xây dựng sàn giao dịch ở Việt Nam, thay vì tập trung đầu tư vào một đơn vị duy nhất. "Người Việt có nhu cầu về một sàn tài sản mã hóa minh bạch, chúng tôi quan tâm đến mảng kinh doanh này nhưng vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu và phát triển", ông Giang nói.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Chứng khoán DNSE, phát biểu tại phiên họp thường niên ra ngày 26/3. Ảnh: DSE

Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam (VNDA) được thành lập vào cuối tháng 1, với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Sun Group là công ty mẹ của VNDA, nắm hơn 64% vốn. Hai cổ đông còn lại của doanh nghiệp này là Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ thông tin Đổi mới (ITS) và Chứng khoán Dầu khí (PSI).

Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật là bà Ngô Thị Thanh Huyền (sinh năm 1983). VNDA đăng ký nhiều ngành nghề, trong đó có mua bán và môi giới, cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch và thực hiện giao dịch tài sản mã hóa.

Sau khi nghe về kế hoạch trên, một cổ đông đặt câu hỏi tại sao DNSE không đầu tư lớn vào lĩnh vực tài sản số, giống một số công ty chứng khoán như TCBS, SSI, VPBankS hay VIX đang làm. Trả lời thắc mắc này, Chủ tịch này cho biết DNSE muốn dồn nguồn lực để phát triển mảng kinh doanh chứng khoán, thay vì phân tán dòng tiền ra nhiều hướng khác nhau, gây thiếu hiệu quả.

Theo nghị quyết 05/2025, công ty vận hành sàn giao dịch tài sản số phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Trong đó, 35% vốn do ít nhất hai tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ. Theo Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi, Việt Nam sẽ có "hơn một sàn" để đảm bảo cạnh tranh, nhưng số lượng giấy phép sẽ hạn chế nhằm kiểm soát rủi ro.

Năm nay, DNSE đặt mục tiêu doanh thu 1.736 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,2% và 61,7% so với năm trước. Nếu hoàn thành kế hoạch trên, đây sẽ là kết quả cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tính từ đầu tháng 3 đến nay, loạt biến số tác động đến môi trường vĩ mô tại Việt Nam đã xảy ra như căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, lãi suất tăng hay giá dầu đi lên. Trong bối cảnh trên, một cổ đông hỏi những bất ổn trên sẽ ảnh hưởng thế nào đến DNSE.

Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc DNSE, khẳng định những vấn đề như lãi suất tăng hay tỷ giá cao chỉ là rủi ro ngắn hạn, không ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của công ty năm nay. Bà nhận định chứng khoán Việt Nam năm 2026 có nhiều dư địa để phát triển, đến từ câu chuyện nâng hạng thị trường, các sản phẩm mới sắp ra mắt hay dòng vốn ngoại lớn chuẩn bị đổ bộ.

"Chúng tôi đã có kịch bản để đối mặt với những biến động ngắn hạn, quản trị rủi ro nhưng vẫn tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của thị trường năm nay", bà Linh nói. DNSE coi những biến số trong giai đoạn đầu năm là những bài kiểm tra về năng lực để có thể bứt phá trong giai đoạn sau này.

DNSE được thành lập năm 2007, với ngành nghề kinh doanh là tài chính, chứng khoán. Tính đến cuối năm 2025, công ty đứng thứ hai về thị phần mảng chứng khoán phái sinh.

Trọng Hiếu