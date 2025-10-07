DNSE chào bán 10 triệu trái phiếu ra công chúng

Chứng khoán DNSE chào bán 10 triệu trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu từ 6 đến 27/10.

Theo đó, doanh nghiệp chào bán trái phiếu mã DSE125018 với mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 24 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu có lãi suất 8,3% một năm trong hai kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi, bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi 12 tháng của bốn ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank cộng biên độ 3,5% mỗi năm. DNSE cam kết trả lãi định kỳ 6 tháng một lần nhằm đảm bảo dòng tiền ổn định cho nhà đầu tư.

DNSE phát hành trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng một trái phiếu. Ảnh: DNSE

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng, tại trụ sở chính, các chi nhánh của DNSE hoặc thông qua đại lý phân phối là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC).

Đại diện DNSE cho biết, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho hoạt động ứng trước tiền bán và giao dịch ký quỹ chứng khoán, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng của nhà đầu tư, trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng mạnh về thanh khoản. Đồng thời, việc mở rộng huy động vốn cũng giúp DNSE bổ sung nguồn lực cho hoạt động cốt lõi và đa dạng hóa sản phẩm đầu tư, mang lại hiệu quả tốt hơn cho khách hàng.

Hoạt động chào bán trái phiếu nằm trong kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên DNSE 2025 phê duyệt từ đầu năm. Theo đó, công ty dự kiến phát hành tối đa 1.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2025. Bên cạnh đó, DNSE cũng có kế hoạch chào bán 85,65 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá tối thiểu 12.500 đồng một cổ phiếu trong năm nay.

Về tình hình kinh doanh, ước tính doanh thu 8 tháng đầu năm của DNSE đạt 936 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành 98% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 350 tỷ đồng, tăng 98% và vượt 107% kế hoạch cả năm. Dư nợ cho vay ký quỹ ghi nhận mức kỷ lục 6.591 tỷ đồng.

Doanh nghiệp hiện nằm trong nhóm dẫn đầu về số lượng tài khoản chứng khoán mở mới. Tổng số tài khoản quản lý hiện đạt hơn 1,2 triệu tài khoản tính đến tháng 8/2025, chiếm 12% tổng tài khoản toàn thị trường. Ở mảng phái sinh, công ty tiếp tục giữ vị trí top 2 thị phần môi giới, đạt 24% trong tháng 8/2025.

Vừa qua, nhờ lợi thế về nền tảng công nghệ, DNSE cũng nằm trong nhóm đơn vị phân phối cổ phiếu IPO của Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) lớn nhất thị trường, với hình thức phân phối 100% online, giúp đơn giản hóa quy trình đầu tư cho khách hàng. Tận dụng thế mạnh về hệ thống phân phối online, công ty cho biết sẽ tiếp tục tham gia các đợt phân phối IPO khác trong thời gian tới.

Minh Ngọc