Chương trình sức khỏe sinh sản tại xã Sơn Đồng gồm tư vấn chuyên môn, chia sẻ kiến thức tránh thai hiện đại, thu hút đông đảo phụ nữ địa phương tham gia.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, DKT International, Inc., tại Việt Nam và đối tác chiến lược là Công ty TNHH Sự Lựa Chọn Vàng (DKT Mekong) đã phối hợp Tạp chí Sức khỏe Việt, Hội Phụ nữ và Công đoàn xã Sơn Đồng tổ chức chương trình "Sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho phụ nữ cộng đồng", nằm trong chuỗi hoạt động nhân đạo vì cộng đồng.

DKT Mekong mang kiến thức sức khỏe sinh sản đến phụ nữ Sơn Đồng. Ảnh: DKT Mekong

Chương trình mở đầu với các tiết mục văn nghệ tôn vinh vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã trao hoa ghi nhận sự đồng hành của Văn phòng DKT Mekong, đơn vị nhiều năm tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ Việt Nam.

Đại diện nhận hoa, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Quản lý Chương trình & Quan hệ Đối tác Khu vực (Regional Program & Partnership Manager) của DKT Mekong, cho biết đơn vị tiếp tục phối hợp với các đối tác và địa phương để triển khai các hoạt động truyền thông, góp phần nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho cộng đồng.

Tiếp nối chương trình, bác sĩ Ngô Thị Thu Yến chia sẻ về chăm sóc sức khỏe sinh sản từ góc nhìn chuyên môn. Với cách truyền đạt gần gũi, bác sĩ cung cấp nhiều thông tin về vai trò của các phương pháp tránh thai hiện đại.

Bác sĩ Ngô Thị Thu Yến chia sẻ về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Ảnh: DKT Mekong

Theo bác sĩ Yến, việc chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về cơ thể và có thêm cơ sở để hoạch định kế hoạch sinh sản. Trong các phương pháp hiện nay, viên uống tránh thai kết hợp là một lựa chọn được sử dụng khá phổ biến nhờ hiệu quả tránh thai và tính thuận tiện khi sử dụng.

Cũng theo bác sĩ, viên uống tránh thai kết hợp có thể giúp điều hòa nội tiết, góp phần ổn định chu kỳ kinh nguyệt và giảm một số triệu chứng tiền kinh nguyệt. Một số nghiên cứu cũng cho thấy phương pháp này có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý phụ khoa như ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung hay u xơ tử cung.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các biện pháp tránh thai phù hợp giúp phụ nữ chủ động hơn trong kế hoạch sinh con và cân bằng giữa công việc, gia đình cùng các kế hoạch cá nhân.

DKT Mekong cung cấp các giải pháp tránh thai an toàn hiệu quả với chi phí hợp lý. Ảnh: DKT Mekong

Sau phần chia sẻ chuyên môn, chương trình tổ chức hoạt động "Giải ô chữ khoa học" nhằm tăng tính tương tác với người tham dự. Các câu hỏi xoay quanh những chủ đề quen thuộc như an toàn và chăm sóc sức khỏe, kèm theo các phần quà cho người tham gia.

Với mục tiêu cung cấp các giải pháp an toàn, hiệu quả và chi phí hợp lý trong kế hoạch hóa gia đình, phá thai an toàn, DKT Mekong không chỉ tập trung vào việc cung cấp sản phẩm mà còn chú trọng các chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Chương trình tại xã Sơn Đồng thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản đối với cộng đồng. Thông qua các hoạt động giáo dục, đơn vị mong muốn giúp phụ nữ thêm tự tin trong việc chăm sóc sức khỏe của chính mình, từ đó góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh và hạnh phúc.

Từ những chương trình cộng đồng như tại Sơn Đồng, đơn vị cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các sáng kiến truyền thông và giáo dục sức khỏe, góp phần thúc đẩy một cộng đồng khỏe mạnh và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Thế Đan