DKT Mekong đưa giáo dục sức khỏe sinh sản đến sinh viên Cần Thơ

DKT Mekong mang Fiesta Tour đến sinh viên Cần Thơ, cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Sau thành công tại Đại học Phenikaa, Hà Nội, Fiesta Tour 2025, chủ đề "Chuyện khó nói to" tiếp tục hành trình với hai điểm dừng tại Đại học Cần Thơ (ngày 29/10) và Đại học Tây Đô (ngày 31/10), thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia. Không chỉ là một chương trình giáo dục, đây còn là không gian để các bạn trẻ cởi mở, lắng nghe và hiểu hơn về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, những điều tưởng như khó nói nhưng lại cần thiết.

Hàng trăm sinh viên Cần Thơ tìm hiểu về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cùng DKT Mekong và Tạp chí Sức khỏe Sinh sản. Ảnh: DKT Mekong

Chương trình mở đầu bằng những lời chia sẻ từ đại diện DKT Mekong và các đại biểu của trường đại học, gửi gắm thông điệp về tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục đúng đắn cho thế hệ sinh viên - những người đang học cách tự lập, yêu thương và bảo vệ chính mình.

Buổi trò chuyện mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và nhận biết, phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Không dừng lại ở lý thuyết hay những con số khô khan, các diễn giả đã khéo léo giải mã những tình huống đời thường, giúp sinh viên dễ dàng tiếp nhận và ghi nhớ hơn.

Phần hỏi đáp giữa chuyên gia và sinh viên. Ảnh: DKT Mekong

Tiếp nối chương trình là phần hỏi - đáp trực tiếp. Hàng chục câu hỏi được đặt ra, từ những băn khoăn thường ngày đến những điều tế nhị nhưng cần được hiểu đúng. Sự thân thiện, cởi mở đã biến những chủ đề tưởng chừng khó nói trở nên dễ chia sẻ hơn, giúp sinh viên cảm nhận rằng việc học về sức khỏe sinh sản và tình dục là điều cần thiết và tích cực.

Không khí hội trường nóng hơn khi các sinh viên hào hứng tham gia mini game tương tác, thử sức với những câu hỏi thú vị về sức khỏe sinh sản để nhận những phần quà từ thương hiệu Fiesta.

Phát biểu tại chương trình, đại diện DKT Mekong, chị Nguyễn Thị Kim Oanh - Chuyên viên cao cấp quan hệ đối tác và chương trình chia sẻ: "Chuyện khó nói to là dịp để các bạn trẻ trang bị thêm kiến thức cần thiết về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Chúng tôi mong muốn mang đến không chỉ thông tin, mà còn là những phương pháp giúp các bạn biết cách tự bảo vệ bản thân".

Vị đại diện cho biết thêm, qua chuỗi hoạt động Unitour, DKT Mekong mong muốn đồng hành cùng thế hệ Gen Z, nâng cao nhận thức và khuyến khích các bạn trẻ hành động tích cực từ hôm nay.

Từ góc nhìn người tham dự, Nguyễn Hoàng Đăng, sinh viên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành, Đại học Cần Thơ nhận thấy đây là chương trình bổ ích dành cho sinh viên, đặc biệt là giới trẻ hiện nay. "Trên mạng xã hội có nhiều thông tin sai lệch, vì vậy những buổi chia sẻ như thế này giúp bọn em hiểu rõ và đúng đắn hơn về sức khỏe sinh sản", Đăng nói.

Trần Bùi Nhí, sinh viên năm hai Khoa Kinh tế, cũng bày tỏ: "Trước đây em biết rất ít về chủ đề này. Nhờ chương trình, em đã học được nhiều điều hữu ích và cảm thấy tự tin hơn khi nói về những vấn đề từng khiến mình e ngại".

Sinh viên trường Đại học Cần Thơ chụp ảnh tại chương trình. Ảnh: DKT Mekong

Những chia sẻ từ sinh viên đã góp phần phản ánh giá trị mà Fiesta Tour 2025 mang lại. Đây cũng là mục tiêu mà doanh nghiệp cam kết cùng cộng đồng thông qua các chương trình giáo dục, truyền thông và tiếp thị xã hội.

Với các thương hiệu quen thuộc như Fiesta, OK, newChoice, DKT Mekong còn cung cấp các giải pháp an toàn, hiệu quả và hợp lý về chi phí trong kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV, đồng thời góp phần thay đổi nhận thức xã hội về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục.

Thế Đan