DKRA Virgo được Filmore Development vinh danh đại lý phân phối xuất sắc

DKRA Virgo nhận giải "Đại lý phân phối xuất sắc nhất" nhờ hiệu quả bán hàng ổn định, đóng góp tốt vào kết quả kinh doanh của dự án The Filmore Da Nang.

Thông tin nêu tại sự kiện Honor Gala - The Legacy Creators do Filmore Development tổ chức, ngày 2/10 ở Pullman Danang Beach Resort. Tại buổi lễ DKRA Virgo, thành viên của DKRA Realty, Thương hiệu thuộc mảng dịch vụ Tiếp thị và Phân phối của DKRA Group nhận giải "Đại lý phân phối xuất sắc nhất".

Ông Nguyễn Thanh Việt, Giám đốc Điều hành DKRA Virgo (phải) nhận cúp vinh danh. Ảnh: DKRA Virgo

Đại diện doanh nghiệp cho biết, danh hiệu này ghi nhận uy tín, năng lực và hiệu quả hoạt động của đơn vị trên thị trường bất động sản miền Trung. The Filmore Da Nang là dự án căn hộ hạng sang tọa lạc ven sông Hàn với ba mặt tiền tại trung tâm quận Hải Châu. Đồng hành chủ đầu tư từ khi dự án ra mắt đến khi hoàn tất phân phối, DKRA Virgo giữ vai trò tiên phong trong chiến lược bán hàng, liên tục đạt hiệu suất booking cao và góp phần giúp dự án "sold out" - bán hết toàn bộ giỏ hàng.

Theo ông Nguyễn Thanh Việt, Giám đốc Điều hành DKRA Virgo, giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực của toàn thể đội ngũ trong hành trình đồng hành cùng dự án. "Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động, mang đến nhiều sản phẩm chất lượng cho khách hàng tại miền Trung và Duyên hải Nam Trung Bộ", ông Việt nói.

Thành công lần này cũng cho thấy nội lực và năng lực triển khai của DKRA Virgo. Đơn vị có đội ngũ được đào tạo bài bản, trang bị kỹ năng chuyên môn, đồng thời định hướng rõ ràng về khách hàng và chiến lược kinh doanh cho từng dự án.

Phối cảnh dự án The Filmore Da Nang. Ảnh: DKRA Virgo

Sau hơn 6 năm hoạt động, tiền thân là DKRA Đà Nẵng, DKRA Virgo đã trở thành một trong những đơn vị phân phối bất động sản uy tín tại miền Trung, được nhiều chủ đầu tư lựa chọn hợp tác. Ngoài The Filmore Da Nang, doanh nghiệp còn tham gia phân phối nhiều dự án khác như: Newtown Diamond Đà Nẵng, Arbora The Residences...

Đội ngũ nhân sự đơn vị tại sự kiện. Ảnh: DKRA Virgo

Đại diện đơn vị nhấn mạnh, giải thưởng "Đại lý phân phối xuất sắc nhất dự án The Filmore Da Nang" là phần thưởng cho nỗ lực của DKRA Virgo. Danh hiệu còn góp phần thể hiện uy tín của DKRA Realty, thương hiệu thuộc mảng dịch vụ Tiếp thị và Phân phối thuộc DKRA Group, trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Hoàng Đan